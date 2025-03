Hermana de Julián Figueroa arremete contra Imelda Tuñón; afirma que ve a su hijo como un “banco”

GENERANDO AUDIO...

Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa. Foto: Cuartoscuro

Marcelia Figueroa, hermana de Julián Figueroa, arremetió contra Imelda Tuñón, asegurando que sólo ve al hijo que tuvo con el heredero de Joan Sebastian como “un banco”.

“Me duele muchísimo que, a raíz de algo que es tan doloroso, que es la pérdida de mi hermano, vean a mi sobrino, que se quedó sin su papá, que lo vean como un banco”.

En entrevista con el programa “HOY”, la también hija de Joan Sebastian negó que Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, madre de Julián Figueroa, sea un heredero de los bienes que dejó el “Poeta del pueblo”.

“Me parece una estupidez que la gente diga que nosotros estamos confabulando, que estamos de acuerdo que Marco, el esposo de Maribel, sea un heredero y que por eso apoyábamos que ella se quedara con el niño. Para nada, lo que queremos que (la herencia) llegue a él”, aseguró Marcelia Figueroa.

Además, la joven actriz confirmó que su hermano Julián dejó un testamento, y confesó que el hijo de Maribel Guardia vivió una “relación tormentosa” junto a Imelda Tuñón.

“Julián dejó un testamento. A mí me contó que iba a hacer su testamento… Él (Julián) sabía, él sabía con quién estaba casado, la verdad. Era una relación tormentosa, él vivió y aguantó muchas cosas… pero entiendo, completamente, por qué quiso que todo fuera para su hijo y lo mismo queremos nosotros”.

La heredera de Joan Sebastian enfatizó que Imelda Tuñón es incapaz de cuidar a su hijo, pues, reiteró, tiene problemas de adicciones. De igual manera, dijo que la joven ha puesto en peligro la integridad del pequeño “en muchas ocasiones”.

“No para nada (es capaz de cuidar al niño), porque tiene temas de adicciones, de alcoholismo, ciertas sustancias, sabemos que ha metido gente a la casa. Lo ha puesto en peligro en muchas ocasiones. Alguna ocasión llegó oliendo a marihuana, a sustancias y a mí me tocó ver eso. Son muchas cosas, en verdad, me da mucha tristeza, pero es una realidad”.

Finalmente, aseguró que, tras la muerte de Julián Figueroa, Imelda Tuñón cambió drásticamente con ella.

“Yo siempre llevé una relación cordial con ella, en su momento, cuando vivía mi hermano, yo la consideraba mi amiga, en verdad la quise mucho. Pero en cuanto murió mi hermano cambiaron mucho las cosas y me di cuenta de que no era así. Nunca más me volvió a contestar un mensaje”.