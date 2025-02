GENERANDO AUDIO...

Daniel Bisogno murió a los 51 años. Foto: Cuartoscuro

Alejandro Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, reveló los últimos momentos del conductor, que falleció el 20 de febrero tras varios días hospitalizado. El también conductor confesó que el “Muñeco” tuvo que ser intubado de emergencia.

Así fueron los últimos momentos de Daniel Bisogno

En entrevista con “Ventaneando”, programa en el que Daniel Bisogno participó por más de dos décadas, Alejandro reveló que la infección que enfrentaba el “Muñeco” terminó por avanzar en todo el cuerpo y no había nada que hacer.

“Esa infección creció en todo su organismo. Esa maldita bacteria fue dañando otras partes de su cuerpo, otros órganos vitales y Daniel hasta el último momento luchó como un guerrero… Tuvieron que intubarlo, prácticamente de emergencia… ya no había más que hacer por él. Aparentemente, la infección se había corrido por todo el cuerpo y solo esperamos a que lo intubaran y que el tiempo decidiera en qué momento se iba”, confesó Alejandro Bisogno.

Sin embargo, Alejandro reveló que días antes de que la muerte de su hermano, el conductor había presentado una notable mejoría, por lo que no esperaban un cuadro complicado que, finalmente, terminara con su vida.

“Estábamos muy ilusionados porque Daniel estaba reaccionando bien a los medicamentos. Hubo un cambio de tratamiento… tuvieron que modificar muchos medicamentos… el último cambio que le hicieron la mejora fue abismal, empezó a ser él otra vez porque estuvo varios días dormido y, finalmente, algo pasó”

Últimos momentos de vida de Daniel Bisogno

El hermano del “Muñeco” se sinceró y aseguró que pudieron despedirse de Daniel Bisogno previo a su muerte y cuando él todavía estaba consciente.

“Tuvimos la oportunidad de platicar con él, todavía consciente… Le dijimos lo mucho que lo queríamos, lo orgullosos que estábamos de él. Lo abrazamos, él estaba perfectamente consciente, no entendía bien qué estaba pasando, porque el panorama lo teníamos nosotros, porque los médicos nos lo habían dicho, pero no se lo compartieron a él para no angustiarlo”, confesó Alejandro Bisgono

Finalmente, Alejandro aseguró que, en su gravedad, Daniel Bisogno estaba consciente que lo “peor” podía pasar.