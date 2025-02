GENERANDO AUDIO...

Alicia Villarreal habría sido agredida por Cruz Martínez. Foto: Cuartoscuro

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, rompió el silencio tras darse a conocer que su madre había sido víctima de violencia por parte de su aún esposo, Cruz Martínez. A través de unos videos retomados por otras cuentas de redes sociales, la mayor de los hijos de la famosa aseguró que es un tema que duele en su familia.

“Es un tema que me duele, que me duele bastante. Nos duele como familia”, aseguró la también hija de Arturo Carmona

Aunque no dio detalles de la situación que enfrenta su madre, respondió a quien la crítica por no haberse pronunciado en favor de su mamá. Además, reveló que habría sido la propia Alicia Villarreal quien le pidió no involucrarse en la situación que vive.

“Se me juzga mucho que porque no la estoy protegiendo, y que dónde está mi apoyo… Para ustedes, ¿apoyar es subir una foto? Eso no es apoyarla. Para mí, yo cómo su hija, eso no es apoyarla. A mí se me están dando instrucciones de que no me involucre. De dónde creen que vienen esas instrucciones”.

La joven, que ha iniciado su camino en la industria musical, pidió coherencia y empatía hacia su madre por el momento que vive tras la presunta agresión del músico de origen estadounidense.

“Nada más sean coherentes y sean empáticos con la situación”, enfatizó.

La mayor de los hijos de la exvocalista de “Límite” se dijo tranquila, pues la gente que la quiere y la sigue en redes sabe perfectamente su postura ante la polémica que vive su madre.

“Estoy tranquila porque la gente que me quiere, la gente que me conoce de aquí, de mis redes sociales sabe de mi corazón y sabe en dónde estoy y mi postura. Ni siquiera tengo que dar explicaciones. Para mí es absurdo”

Finalmente, Melenie Carmona se defendió luego de que, en medio de las acusaciones en su contra, Cruz Martínez compartiera una fotografía junto a ella.

“Yo, Melenie Carmona, no decido lo que la gente sube a redes. Tampoco soy responsable de eso”