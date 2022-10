“No puedo sola”: hija de Amparo Serrano se interna en hospital psiquiátrico tras muerte de su madre

La hija de Amparo “Amparín” Serrano, Minnie West, ingresó a un hospital psiquiátrico para enfrentar la muerte de su madre, quien falleció a causa de un accidente doméstico en agosto de este año.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Minnie West informó que estará en el centro psiquiátrico los próximos días, reconociendo que necesita apoyo para enfrentar su pérdida familiar.

“Toma valor aceptar que se necesita ayuda, yo necesito ayuda, yo no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola y esto es mi último recurso”.

Minnie West, hija de Amparo “Amparín” Serrano.