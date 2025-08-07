GENERANDO AUDIO...

Hija de Chespirito sorprende con material de sus padres. Foto: Getty

Paulina Gómez Fernández, hija de Chespirito, publicó en sus redes sociales un video y fotos inéditas de cuando sus padres (Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández) estaban juntos.

Video y fotos inéditas de la hija de Chespirito

Paulina, mediante su cuenta en Instagram compartió un video de menos de un minuto, así como tres fotografías a las que tituló “Fotitos borrosas… Recuerdos vivos”. Ambas publicaciones generaron varios comentarios y likes.

¿De qué es el video inédito?

Se trata de una breve grabación donde Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández (primera esposa del actor y comediante mexicano), están en un balcón, disfrutando de la maravillosa vista.

La hija de Chespirito aprovechó para mencionar a sus seguidores que dicho fragmento o historia, es algo que no salió en la reciente serie de Chespirito: “Esto no salió en la serie, pero hace poco vi una entrevista donde mi papá hablaba de este viaje y encontré esta película”.

¿Qué se ve en las fotos inéditas?

Aquí, don Roberto Gómez Bolaños y doña Graciela Fernández están compartiendo un momento de felicidad. Donde Graciela está sentada en un sillón, al tiempo que Roberto está sentado sobre el descansa brazo del sillón.

Ambos sonríen mucho, mientras Roberto abraza a Graciela. Lo que no se logra distinguir es si se trataba de alguna entrevista, o una reunión con familiares, amigos o prensa.

Serie Chespirito

Fue producida por Paulina y Roberto Gómez Fernández, hijos del comediante. En el material se insinúa que Florinda Meza fue la responsable del fin del matrimonio entre Gómez Bolaños y su primera esposa, Graciela Fernández, además de provocar tensiones dentro del elenco que llevaron al fin del programa.

La serie fue producida por Max (ahora HBO Max) y ahí pueden verse los ocho episodios que tiene. Ahí, también se abordan algunos pasajes de Chespirito y la forma en que fueron naciendo algunos de sus míticos personajes.