Hija de Daniel Bisogno recibe emotivo regalo con la voz de su papá

Daniel Bisogno murió el pasado 20 de febrero. Foto: Cuartoscuro

A unos días de que se cumpla un mes de la muerte de Daniel Bisogno, en el programa “Ventaneando” se organizó el festejo de 9 años de Michaela, la única hija del conductor, quien recibió un regalo que enterneció y conmovió a todos.

¿Qué le regalaron a Michaela Bisogno?

A través del programa encabezado por Pati Chapoy, se compartió que a la pequeña hija del “Muñeco” se le regaló un oso de peluche que, al apretarlo, emite una frase con la voz del querido conductor:

“Lo más importante en la vida es hacer lo que se te pegue la gana y no tienes por qué darle explicación de nada a nadie”, dice el oso en voz del fallecido conductor.

Luego de escuchar atenta las palabras, Michaela Bisogno rápidamente reconoció la voz de su papá, quien murió luego de una larga lucha de salud que lo llevó a trasplantarse un hígado.

“¿De quién es la voz?”, le preguntó Alejandro Bisogno, hermano del “Muñeco” y tío de Michaela, quien no dudó en responder: “De mi papá”.

Aunque se mostró emocionada, la pequeña aseguró que era muy raro hacer el primer festejo sin su famoso papá, que murió días antes de que ella cumpliera 9 años.

“Está increíble el festejo. La verdad es que siento raro hacer un festejo sin mi papá”, confesó

Además, aseguró que desea que le entreguen una de las fotografías que están en el foro de “Ventaneando”.

“Me da una sensación tan triste”: Pedro Sola confiesa que extraña a Daniel Bisogno

Tras el festejo de la pequeña hija de Daniel Bisogno, Pedro Sola aseguró que extraña a su amigo y compañero de programa.

“Para mí fue un día de emociones encontradas, porque al mismo tiempo que me da una alegría enorme ver a la hija de mi amigo, verla tan bien, tan bonita, es una niña, me da una sensación tan triste que no voy a volver a ver a Daniel como no te puedes imaginar”.