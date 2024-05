Hijo de Isela Vega cree en experiencia sobrenatural de Daniel Bisogno con la actriz

Daniel Bisogno tuvo experiencia sobrenatural con Isela Vega. Foto: Cuartoscuro

Después de que Daniel Bisogno revelara que mientras estaba inconsciente en el hospital vio a Isela Vega, quien lo guió, el hijo de la actriz, Arturo Vázquez, reaccionó. El también actor dijo creer en lo que el conductor relató.

“Todo lo que cuenta Daniel en su experiencia es tal cual… Mi mamá era una persona muy curiosa. A Daniel lo quería, veía el programa y decía ‘ay, qué lindo este muchacho, me cae bien’. Son cosas que pasan”, dijo Arturo Vázquez.

En entrevista con Ventaneando, Vázquez confesó que sintió añoranza al escuchar que Daniel Bisogno había visto a su famosa mamá y, por un momento, deseó estar en el lugar del presentador de televisión.

“Muy curioso. Me hubiera gustado estar ahí donde tú estuviste. Escuchaba su narración y me teletransportaba y veía a mi mamá, fue una manera muy bonita de emprender el día y recordar a mi mamá intensamente como siempre lo hago”

El hijo de Isela Vega afirmó que uno de los detalles que contó Daniel Bisogno sobre los cactus y sábilas no deja dudas, pue, eran característicos de la actriz.

“Así eran las palabras de mi mamá, las que él utilizó. A mi mamá siempre le gustaba estar rodeada de sábila. De hecho, sus amigas le decían ‘Sábila Vega’ en lugar de Isela Vega. Todo lo que cuenta Daniel en su experiencia es tal cual”, explica el hijo de la actriz.

¿Qué dijo Daniel Bisogno?

Días antes, Daniel Bisgono reveló que, durante su estancia en el hospital, tuvo un sueño. En él se le presentó Isela Vega, quien le prometió que todo estaría bien.

“Desperté en un hospital donde había cactus, entonces yo pensé que era versión de playa del hospital y ahí estuve… De repente me dicen que hay una fiesta en la noche, que si quiero ir y voy. Camino por una calle que parece de playa, y me encuentro con Isela Vega. Ella fue mi guía espiritual durante todo mi trayecto. Me decía, ‘tú tranquilo, relájate, todo va a estar bien’”

En parte del sueño, el presentador recordó que la fiesta a la que se dirigía se trataba de una película de Isela Vega que él no ha visto, pero que sí existe.

“La fiesta era que pasaban una película en la pared de Isela Vega, que sí existe la película. Yo no la había visto”