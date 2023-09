¡Se arma pleito familiar! Hijos de Jenni Rivera demandan a Pedro Rivera, su abuelo

Hijos de Jeni Rivera demandan a Pedro Rivera, su abuelo. Foto: Cuartoscuro

Jaquie Rivera, hija de Jenni Rivera, demandó a Pedro Rivera, su abuelo y padre de la “Diva de la banda”, en una corte de Estados Unidos, por explotar, de manera no autorizada, el legado de la fallecida cantante. La heredera de la famosa inició el proceso legal en su nombre y el de sus hermanos, excepto Chiquis Rivera.

¿Qué se sabe del pleito legal entre Pedro Rivera y Jaquie Rivera, hija de Jenni Rivera?

De acuerdo con Ventaneando, el proceso legal en donde se ve implicado Pedro Rivera es por haber hecho uso ilegal de las grabaciones e imagen de Jenni Rivera en las compañías de la cabeza de la dinastía Rivera.

La demanda, comenzada por Jaquie Rivera como albacea de los bienes que heredó la “Diva de la banda”, también es contra Rosie Rivera, hermana de la cantante.

La exigencia de la hija de Jenni Rivera es que se repare el daño económico causado por lo que, dicen, fue un manejo ilegal de la imagen de la cantante que se consolidó como una de las exponentes femeninas de la banda con más popularidad.

Además, los hijos de la intérprete de “Inolvidable” pidieron la contabilidad que han dejado los temas de la cantante, que murió trágicamente, mientras se encontraba en el punto máximo de su carrera musical.

“La familia pierde”: Juan y Rosie Rivera reaccionan a demanda de los hijos de la “Diva de la banda”

En entrevista con Ventaneando, Juan Rivera aseguró que, aunque desconocen el contenido de la demanda iniciada por los hijos de su hermana, procederán conforme su padre, Pedro Rivera, lo decida y enfatizó que llegando a los tribunales, la familia “pierde”.

“La familia, no importa quién gane, cuando digo la familia hablo de todos, la familia perdió hoy… Lo que diga mi papá es lo que se va a hacer. No sé qué diga el documento, no sé qué diga la demanda, solo diré que intentaremos hacerlo de la mejor manera a como mi papá sienta. Esto es algo que él construyó, es la labor de mi papá, algo a lo que él entregó su vida”, destacó Juan Rivera

Por su parte, Rosie Rivera aseguró que todo se lo deben a su padre y que, a ella, no se le ha olvidado. Además, lo describió como el hombre “más horado” y “derecho”.

“No existiríamos físicamente ni en carrera sin un Pedro Rivera y a mí no se me ha olvidado… Mi padre es el hombre más honrado, trabajador y derecho que he conocido. No va a pelear con familia. Si acaso, la corte o la defensa legal, pero hablarlo públicamente y dimes y diretes, mi papá no lo va a hacer, mi papá no lo ha hecho, mi papá ama a su familia y así va a seguir”.

Luego de la demanda y tras las declaraciones de Juan y Josie Rivera, Jaquie Rivera no se ha pronunciado al respecto, silencio que también ha guardado Pedro Rivera, la cabeza de la familia.