Hipnosis 2023 fue una fiesta como ningún otra

El festival Hipnosis 2023 brindó una fiesta musical. Foto: Festival Hipnosis

El festival Hipnosis 2023 se llevó a cabo en el Parque Cuitláhuac de la Ciudad de México con una propuesta musical que explora la psicodelia en todas sus variantes desde el rock, la electrónica y la música latina con presentaciones de bandas como The Flaming Lips y Toro y Moy entre muchas otras.

Para la edición 2023, el festival Hipnosis cambió su sede y se celebró por primera vez en el Parque Cuitláhuac en la alcaldía Iztapalapa, resultó ser un gran lugar donde miles de fanáticos pudieron disfrutar de más de 12 horas de música.

The Flaming Lips, los héroes de la la noche

The Flaming Lips. Foto: Hipnosis

La banda originaria de Oklahoma y comandada por Wayne Coyne, The Flaming Lips, fueron los grandes protagonistas del Hipnosis 2023, la agrupación llegó a presentar completo su icónico disco “Yoshimi Battles the Pink Robots” que cumplió 20 años en 2022.

Desde el escenario se derramaron toneladas de amor al público como acostumbran hacer “los Flaming”, con tres enormes inflables de robots rosas, algunas botargas, globos gigantes volando sobre el público y muchos, muchos papelitos de colores que acompañaron temas entrañables como: “Fight Test”, “Are You a Hypnotist??” y “Do You Realize??”.

Tras tocar el “Yoshimi Battles the Pink Robots”, The Flaming Lips despidieron su participación con los temas: “The Yeah Yeah Yeah Song”, “She Don’t Use Jelly” y “Race for the Prize”.

Toro y Moi, un lujo en el escenario del Hipnosis 2023

Toro Y Moy. Foto: Hipnosis

Otra de las presentaciones más esperadas y que no defraudaron a nadie fue Toro y Moi, el proyecto de Chaz Bear que ha conquistado con su propuesta musical que deambula por diferentes espacios sonoros como el pop, la música electrónica y hasta el trap.

La banda brindó un set con temas como “Ordinary Pleasure”, “Who I Am” y hasta “The Difference”, cover a Flume, llevando al público a momentos de éxtasis y baile con su hit “Freelance”.

Boy Harsher armó el super baile “darks”

Boy Harsher. Foto: Hipnosis

La agrupación de música electrodark, Boy Harsher fue una de las sorpresas más agradables del Hipnosis 2023, el dúo conformado por la cantante Jae Matthews y el productor Augustus Muller convirtieron el lugar en una gran zona de baile libre.

El dúo hizo a los presentes sacar sus mejores pasos de baile con temas como su cover a “Wicked Game” de Chris Isaak y su éxito que ha triunfado en el mundo under llamado “Pain”.

Más presentaciones que vimos en Hipnosis 2023

Temples. Foto: Hipnosis

Melody’s Echo Chamber. Foto: Hipnosis