Homero vuelve al cine: la secuela de “Los Simpson” llegará en 2027

Los Simpson tendrán una secuela. Foto: Getty Images

Homero y compañía están de regreso, Disney confirmó que una nueva película de Los Simpson llegará a la pantalla grande el 23 de julio de 2027, marcando el regreso de la icónica familia amarilla al cine tras 20 años de la primera entrega.

La noticia fue compartida por 20th Century Studios en redes sociales con un póster en el que aparece Homero tomando una dona rosa con chispas en forma de número “2”, acompañado del lema: “Homero quiere repetir”.

Un regreso esperado

La primera cinta, “Los Simpson: La película”, se estrenó en 2007 y recaudó 536 millones de dólares en taquilla mundial, consolidándose como un éxito rotundo. En aquella historia, Springfield era aislado bajo una enorme cúpula después de que Homero contaminara el lago de la ciudad.

Desde entonces, los fans han esperado durante años noticias sobre una secuela, que finalmente ya es una realidad. Sin embargo, Disney y 20th Century no han revelado detalles sobre la trama.

Una fecha clave en el calendario

El estreno de la secuela coincidirá con el lanzamiento del musical animado Bad Fairies de Warner Bros., programado para la misma fecha. Además, Disney decidió reemplazar con esta película un proyecto de Marvel aún sin título, dejando un espacio de un año entre Avengers: Doomsday (diciembre 2026) y Avengers: Secret Wars (diciembre 2027).

Una serie que sigue haciendo historia

Los Simpson, creada por Matt Groening junto con James L. Brooks y Sam Simon, debutó en 1989 y actualmente es la serie animada más longeva de la televisión, con más de tres décadas al aire; recientemente estrenó su temporada 37 y ya ha sido renovada hasta la temporada 40, que se emitirá entre 2028 y 2029.

Las voces clásicas del elenco en inglés regresan: Dan Castellaneta (Homero), Julie Kavner (Marge), Nancy Cartwright (Bart) y Yeardley Smith (Lisa).

Hasta el momento no se sabe si el doblaje en español regresará, por lo que se deberá esperar por lo menos dos años para tener noticias acerca de las voces.

El showrunner Matt Selman aseguró que la llegada a Disney+ le dio nueva vida a la serie, permitiendo que nuevas generaciones la descubran:

“Ahora, en lugar de que los niños lo vean en la televisión local por la tarde, pueden verlo todo, a todas horas, todo el día, para siempre”, contó el showrunner.

Aunque la trama aún es un misterio, el anuncio ya ha generado gran expectativa entre fanáticos que crecieron con la serie y entre las nuevas audiencias que hoy la disfrutan en streaming.

Lo único seguro es que en el verano de 2027, los Simpson se levantarán del sofá, para volver a conquistar la pantalla grande.