Federica Quijano. Foto: Cuartoscuro

Federica Quijano, la emblemática integrante de Kabah, encendió las alarmas entre sus fans después de que fuera hospitalizada de emergencia y pidiera ayuda para su operación.

Fue en redes sociales donde la cantante reveló que no puede caminar y solicitó ayuda para programar su cirugía, puesto que el dolor no la deja realizar los trámites que le solicitan.

¿Qué se sabe del estado de salud de Federica Quijano?

Desde la cama de un hospital en la Ciudad de México (CDMX), Federica Quijano reveló que está en espera de una operación en la columna, sin embargo, requiere una segunda valoración.

La hermana de Apio Quijano compartió un video en el que solicitó que le enviaran un doctor, “porque no puedo ir, no puedo caminar”, para que, precisamente, le realicen la valoración.

Al revelar que el problema tiene que ver con su aseguradora, la integrante de Kabah detalló que le pidieron que ella programara la cirugía, sin embargo, señaló que no puede “programar su dolor”, ni su cuerpo para “ver qué día se siente mejor o peor”.

La cantante expresó que no quiere saltarse ningún procedimiento y pidió nuevamente ayuda para poder realizar los trámites que le solicitan.

“Es una operación de columna, de la cual tengo mucho miedo. No es algo que quiera hacer, no es algo para lo que tengo tiempo. Tengo que estar trabajando, por lo mismo les pido que me ayuden y me digan con quién me puedo comunicar para resolver esto de la mejor manera, como siempre ha sido… Se los pido de corazón”, expresó.

Federica no dio más detalles sobre los problemas de salud que la aquejan.