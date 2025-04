GENERANDO AUDIO...

Lolita de la Vega es una figura clave en el periodismo. Foto: Cuartoscuro

La periodista Lolita de la Vega causó alarma al compartir que se encuentra hospitalizada desde el pasado fin de semana. ¿Qué se sabe al respecto? En Unotv.com te compartimos los detalles.

Hospitalizan a la conductora Lolita de la Vega

En su cuenta de Facebook, la conductora compartió una fotografía desde la cama de un hospital, dejando ver que su estado de salud no es favorable, pero tampoco crítico, por lo cual le realizaron análisis.

“Gracias mil a quienes han preguntado por mi salud. El fin de semana me la pasé en el hospital y sigo con todo tipo de análisis”, escribió Lolita de la Vega.

La figura del periodismo se mantiene optimista, pero sin revelar más detalles sobre el diagnóstico que enfrenta, afirmando que su situación no es grave.

“Afortunadamente, ahí la llevo, y parece ser que no es grave. A pesar de algunas malas intenciones, Dios no me deja de su mano”, compartió la comunicadora.

¿Malas vibras hacia ella y Lucía Méndez?

Lolita de la Vega llamó la atención al compartir que, al igual que ella, su amiga Lucía Méndez ingresó al hospital, a quien diagnosticaron con COVID-19, por lo que no descarta que haya sido por malas vibras.

“Casualmente, tanto Lucía como yo acabamos en el hospital. Aquellas personas que nos desean el mal, no se olviden que el karma existe”, expresó la periodista.

A pesar de la situación, la comunicadora se mantiene positiva y de la mano de sus seguidores, quienes no dejan de enviarle sus mejores deseos.

¿Quién es Lolita de la Vega?

Lolita de la Vega es una reconocida periodista y conductora mexicana, con importante trayectoria en televisión, especialmente en TV Azteca, donde condujo por 39 años el espacio informativo “Frente a Frente”.

A la comunicadora se le conoce por ser la precursora de la apertura a la pluralidad de los medios de comunicación a través del programa “Hablemos claro”.

Por su labor, ya sea ante cámaras, tras el micrófono o con la pluma, la han distinguido en tres ocasiones con el Premio Nacional de Periodismo que otorga el Club de Periodistas en México.

Entre otros rubros, Lolita de la Vega fue columnista de El Universal, de 2003 a 2007, y cuenta con un libro llamado “Porque soy Mujer”.

Actualmente, la periodista realiza colaboraciones en ADN 40, siendo una figura de los medios que se destaca por su carisma y habilidad para conectar con el público.