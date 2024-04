Hospitalizan a Toñita y la programan para cirugía: ¿qué se sabe de su salud?

Toñita fue hospitalizada por una lesión. Foto: Cuartoscuro

Toñita tuvo que ser hospitalizada y está próxima a ser sometida a una cirugía, reveló la cantante. A través de un video desde la cama de un hospital y entre lágrimas, la cantante dio a conocer su estado de salud.

¿Por qué hospitalizaron a Toñita?

La exparticipante de la primera generación de “La Academia” explicó que tiene varias complicaciones, luego de sufrir una lesión durante su participación en el programa “Survivor”.

“Me hospitalizaron porque tenía mucho dolor en el hombro y en el brazo. El dolor venía desde hace como dos semanas… Me van a tener que intervenir quirúrgicamente. Es un láser que tienen que meter en mi cuello para poder quitar la hernia… Me operan el día sábado”, explicó la cantante.

Ver más

De acuerdo con Toñita, los médicos determinaron que tiene lesiones en los músculos de la pierna, así como en las cervicales, en donde, dijo, tiene una hernia.

“La mala noticia es que tengo hernia en las cervicales a causa de la lesión en Survivor. No solo tengo lesionados los (músculos) isquiotibiales de la pierna, también tengo hernia en los cervicales. Me van a tener que intervenir quirúrgicamente”

La cantante y actriz aseguró que el dolor era tan intenso que tuvo que ser medicada con morfina a través del suero.

“Ahorita estoy con morfina por el dolor que no lo aguantaba, lo tuvieron que poner en el suero porque no había manera de parar mi dolor”

Entre lágrimas, la famosa, que ha protagonizado polémicas con otras estrellas, se defendió de los ataques asegurando que ella decidió salir del programa para poder incursionar en la política.

“No me salí. Me lesionaron y por eso salí. No solamente lesionaron mi pierna, lesionaron mi cuello. Me siento de la fregada, me siento impotente. No sé ni como me siento… En ningún momento busco la atención. No es bonito sentir el dolor”

¿Cómo fue la lesión de Toñita?

Durante una de las competencias de ‘Survivor‘, Toñita sufrió una lesión en la pierna. Todo se habría dado cuando Lizbeth Rodríguez le jaló la pierna de manera incorrecta para poder vencer a la cantante.

Luego de la lesión, Toñita presentó dolor en la extremidad, por lo que tuvo que salir de la competencia y someterse a una serie de terapias que la propia cantante iba compartiendo en sus redes sociales.

Ver más

Sin embargo, el último reporte médico no fue favorable para la famosa, quien entrará a quirófano en los próximos días.