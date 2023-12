Lesslie Polinesia, integrante de los “Polinesios”, compartió a través de redes sociales que se encuentra hospitalizada por algunas complicaciones de salud que también afectan a su futuro bebé. La influencer anunció su embarazo públicamente en octubre de 2023, el cual lleva seis meses de gestación.

Ante la noticia, sus seguidores comenzaron a difundir el video, y mandar mensajes de buena vibra y recuperación para la creadora de contenido.

Tras horas de ausencia en las redes sociales, la influencer reveló que fue hospitalizada de emergencia debido a complicaciones de salud que también afectaban a su futuro bebé. Aunque no especificó la naturaleza exacta de su enfermedad, aseguró que tanto ella como su pequeño se encuentran en estado estable.

“Polinesios hermosos. Desaparecí un poquito porque nos encontramos hoy en el hospital. No quería angustiarlos, no quería contar qué me estaba pasando, cómo estaba. Estamos en el hospital, bebé y yo estamos bien, ya estamos fuera de riesgo y siempre me ha gustado contar buenas noticias, no malas noticias”.

Leslie Polinesia