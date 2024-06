“House of the Dragon”: ¿cuándo se estrena la segunda temporada en México?

¿Qué debes saber para la segunda temporada de “House of the Dragon”? | Foto: Max

La segunda temporada de “House of the Dragon” llegara a la plataforma Max, antes conocida como HBO Max, el domingo 16 de junio. La plataforma, que está metida en problemas por la publicidad con el Castillo de Chapultepec, compartió las fechas oficiales en que se estrenará cada uno de los ocho capítulos de la serie.

¿Cuándo ver cada capítulo de “La Casa del Dragón: temporada 2“?

Cada domingo saldrá un capítulo nuevo de “House of the Dragon“, serie compuesta por ocho episodios. A través de sus redes sociales, Max compartió el calendario oficial de la segunda temporada:

Episodio 1 – 16 de junio 2024

Episodio 2 – 23 de junio 2024

Episodio 3 – 30 de junio 2024

Episodio 4 – 7 de julio 2024

Episodio 5 – 14 de julio 2024

Episodio 6 – 21 de julio 2024

Episodio 7 – 28 de julio 2024

Episodio 8 – 4 de agosto 2024

Ver más Guarda bien este post y no olvides que cada domingo tenemos un episodio estreno de #LaCasaDelDragón en Max y HBO. pic.twitter.com/hiE2TD1SK4 — Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) June 9, 2024

Hasta el momento, la plataforma no ha confirmado la hora oficial en que se estrenarán los ocho capítulos de la segunda temporada de “House of the Dragon“.

Sin embargo, Max aseguró que en los próximos días se darían a conocer los horarios para cada país de Latinoamérica, incluyendo a México.

¿Qué esperar de la segunda temporada?

La serie arrancará exactamente como acabaron los eventos de la primera temporada y promete traer más muerte y sangre de lo que se vio en la primera temporada, compuesta por diez episodios.

La segunda temporada será más corta que la primera, ya que se dividirá en sólo ocho capítulos, tal como anunció Max el domingo 9 de junio.

¿De qué tratará? Los partidarios de Rhaenyra como heredera de los Siete Reinos (los negros) y los seguidores de Alicent y su primogénito Aegon Targaryen (los verdes) tendrán una batalla encarnizada

Además, trascendió en internet que el primer episodio se llamará “A son for a son” (hijo por hijo) mientras que el cuarto episodio se llamará “A dance of dragons” (Danza de los dragones).

La serie también contará con el regreso de varios integrantes del elenco que formaron parte de la primera temporada como lo son:

Emma D’Arcy (Princesa Rhaenyra Targaryen)

Olivia Cooke (Alicent Hightower)

Matt Smith (Príncipe Daemon Targaryen)

Fabien Frankel (Ser Criston Cole)

Eve Best (Rhaenys Targaryen)

La segunda temporada también incorporará nuevos personajes, ya que Gayle Rankin interpretará a Alys Rivers, una bruja que tiene visiones místicas y se convierte en una figura poderosa dentro del bando los verdes.