“House of the Dragon”: empieza la producción de su tercera temporada

Elenco de “House of the Dragon”. Foto: GettyImages

“House of the Dragon” es una de las series más populares de los últimos años y la producción de su tercera temporada ya empezó.

A través de un video en la cuenta de Max en Instagram, Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen) dio el claquetazo para la producción de la nueva temporada.

De acuerdo con un comunicado emitido por Max, la producción de la tercera temporada comenzó en Reino Unido y la cual constará de ocho episodios.

¿De qué va “House of the Dragon?

Basada en “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, la serie, ambientada 200 años antes de los acontecimientos de “Juego de Tronos”, cuenta la historia de la Casa Targaryen.

El reparto de la tercera temporada está conformado por Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin y Abubakar Salim.

Además tres actores nuevos se integran al elenco de la tercera temporada: Tommy Flanagan como Ser Roderick Dustin, Dan Fogler como Ser Torrhen Manderly y James Norton como Ormund Hightower.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de “House of the Dragon”?

De momento aún no se ha confirmado cuando se estrenará la tercera temporada de “House of the Dragon”, pero se espera que llegue durante 2026.

¿En qué terminó la segunda temporada?

La segunda temporada de “House of the Dragon” profundiza en la guerra civil Targaryen, conocida como la Danza de los Dragones, intensificando el conflicto entre los bandos de los Negros, liderados por la reina Rhaenyra Targaryen, y los Verdes, encabezados por el rey Aegon II Targaryen.

A lo largo de la temporada, se desarrollan diversas batallas clave. Por ejemplo, en la Batalla de Reposo del Grajo, Rhaenys Targaryen y su dragón Meleys enfrentan a Aemond Targaryen y Vhagar.

El episodio final deja a los espectadores en suspenso, con un giro inesperado que cambia el curso del conflicto y establece el escenario para futuras confrontaciones.