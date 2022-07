HBO lanza nuevo tráiler de “House of the Dragon”, precuela de “Game of Thrones”

“House of the Dragon” se estrenará el próximo 21 de agosto. Foto: HBO Max

HBO liberó un nuevo tráiler de la esperada precuela de “Game of thrones“, centrada en los Targeryan, “House of the Dragon”, donde los dragones tomarán un papel importante.

La precuela de “Game of thrones” está basada en “Fire & Blood” de George R.R. Martin, quien anunció una secuela de Jon Snow, y llegará a la plataforma de HBO Max a nivel mundial el próximo 21 de agosto.

La serie está ambientada 200 años antes de los eventos de “Game of Thrones” y cuenta la historia de House Targaryen y está protagonizada por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans.

“La sucesión de Rhaenrya será un desafío. Saldrán cuchillos”, dice Rhaenys Targaryen. Laenor Velaryon declara que “la guerra está en marcha” a medida que aumenta el drama y la tensión entre los Targaryen sobre la posibilidad de que Rhaenyra sea la primera mujer gobernante del Trono de Hierro.

Pero a Rhaenyra no le importa el “orden” de cómo han ido las cosas dentro de los Siete Reinos. “Cuando sea reina, crearé un nuevo orden”, dice con valentía. Sin embargo, Alicent Hightower tiene miedo de lo que eso podría significar. “Si Rhaenyra llega al poder, puede cortar cualquier desafío a su sucesión”, dice.

“House of the Dragon” se centra en la Danza de los Dragones, la guerra civil Targaryen entre los hermanos Aegon II (Tom Glynn-Carney) y Rhaenyra (Emma D’Arcy), quienes lucharon entre sí para reclamar el trono después de la muerte de su padre. En el tráiler, los más cercanos al poder expresan dudas de que una mujer pueda hacerse cargo del Trono de Hierro, lo que llevó a Rhaenyra a demostrar que estaban equivocados.