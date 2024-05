“House of the Dragon”: lanzan nuevo tráiler de la segunda temporada; cuándo se estrena

“House of the Dragon” se estrena el próximo 16 de junio. Foto: HBO

“House of the Dragon” lanzó su nuevo tráiler de la segunda temporada que promete más batallas y traiciones entre los Targaryen y los Hightower.

El adelanto muestra a los protagonistas enfocados en la gran guerra venidera, donde cada bando tiene a sus aliados y a sus dragones y también tenemos un primer vistazo a la Nigth’s Watch.

Los nuevos capítulos de la segunda temporada de “House of the Dragon” se estrenarán a partir del próximo 16 de junio a través de Max, antes HBO y saldrán cada semana.

La temporada 2 de “House of the Dragon” estará conformada por 8 episodios, dos menos que su predecesora, la cual se estrenó en 2022 con mucho éxito.

Además se filtraron alguno de los títulos de los capítulos de la nueva temporada, como la del episodio 1 que se llamará “Hijo por hijo” y el del 4 “Danza de dragones”.

Los actores que regresan a “House of the Dragon” son Emma D’arcy (Reina Rhaenyra Targaryen), Oliva Cooke (Alicent Hightower), Matt Smith (Príncipe Daemon Targaryen), Fabien Frankel (Ser Criston Cole), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Ewan Mitchell (Aemond Targaryen) y Tom Glynn-Carney (Aegon Targaryen).

Pero la segunda temporada se incorporarán nuevos personajes, como Gayle Rankin quien interpretará a Alys Rivers, una sanadora y residente de Harrenhal. En la novela ‘Fuego y sangre’ de George RR Martin, Alys es una bruja que tiene visiones místicas y se convierte en una figura poderosa dentro del bando de Los Verdes (Targaryen).

¿De qué trata la segunda temporada de “House of the Dragon”?

La sinopsis señala que “Westeros está al borde de una sangrienta guerra civil entre los Consejos Verde y Negro luchando por el Rey Aegon y la Reina Rhaenyra, respectivamente.

Los fans de la serie están emocionados por los nuevos capítulos de “House of the Dragon”, que se desarrolla dentro del universo de “Game of Thrones”.