“House of the Dragon”: quién es Rhaenys Targaryen, “La reina que nunca fue”

Eve Best interpreta a Rhaenys Targaryen en “House of the Dragon”. Foto: AFP

El capítulo 4 de la segunda temporada de “House of the Dragon” ha sido el más impactante donde Rhaenys Targaryen interpretado por la actriz Eve Best ha generado diversas reacciones por eso te contamos los detalles del personaje.

Quién es Rhaenys Targaryen

La princesa Rhaenys Targaryen, conocida como “la reina que nunca fue” por el pueblo, fue la única hija del príncipe Aemon Targaryen y Lady Jocelyn Baratheon. Fue jinete de la dragona Meleys.

Rhaenys Targaryen fue la única hija del príncipe Aemon Targaryen y Lady Jocelyn Baratheon. Con su cabello negro heredado de su madre y los ojos violetas de su padre, a Rhaenys se le consideraba una potencial sucesora al Trono de Hierro desde su nacimiento.

Se convirtió en jinete de Meleys y durante un viaje con su abuelo el rey Jaehaerys I Targaryen, recibió la bendición para casarse con Lord Corlys Velaryon.

A pesar de sus méritos y apoyos, fue pasada por alto en la sucesión al trono en favor de su tío, el príncipe Baelon, lo que generó descontento entre sus seguidores y su familia.

Tras su matrimonio con Lord Corlys, Rhaenys tuvo dos hijos: Laena y Laenor. Aunque su hijo Laenor fue considerado para la sucesión durante el Gran Consejo, fue descartado en favor del príncipe Viserys.

Rhaenys y su familia, sintiéndose marginados, se retiraron a Marcaderiva, donde continuaron ejerciendo influencia.

La muerte de sus hijos fue un golpe devastador. Sin embargo, cuando estalló la Danza de los Dragones, Rhaenys se unió al Consejo Negro de la reina Rhaenyra Targaryen, demostrando su lealtad y valentía al enfrentar a los enemigos de la reina.

Su muerte fue un punto crucial en la guerra, impactando profundamente a su esposo Corlys y a la estrategia de los Negros. A pesar de su trágico final, Rhaenys dejó una marca indeleble en la historia de los Targaryen, siendo recordada como la “reina que nunca fue”.

**Alerta de spoilers**

La muerte de Rhaenys Targaryen

El capítulo 4 de la segunda temporada de “House of the Dragon” se tituló “Una danza de dragones” y muestra el comienzo de la esperada guerra por el trono con una tremenda batalla donde la primera gran caída es Rhaenys Targaryen.

El episodio comienza con Daemon Targaryen (Matt Smith) lidiando con su pasado en Harrenhal, castillo donde encuentra a Alys Rivers (Gayle Rankin). La ausencia de Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) ha dejado a su consejo desorganizado, intentando tomar decisiones sin su reina. Mientras tanto, Ser Criston Cole (Fabien Frankel) sigue conquistando castillos para asegurar el trono de Aegon, a pesar de que este último siente que su hermano menor Aemond (Ewan Mitchell) está tomando el control del consejo.

El clímax del episodio ocurre en el castillo de Rook’s Rest, donde una distracción planeada por Ser Criston y Aemond resulta en una batalla entre dragones. Rhaenys Targaryen llega con su dragón Maelys y causa grandes daños, pero Aegon aparece con su dragón Sunfyre, iniciando una feroz pelea.

A pesar de que Rhaenys logra vencer a Aegon, Aemond interviene con su dragón Vhagar, terminando con la vida de Rhaenys y su dragón en una caída mortal desde el cielo.

La batalla finaliza la temporada con un alto nivel de dramatismo y emoción, marcando un antes y después en la serie.