¿Hubo infidelidad de Benny Blanco a Selena Gomez? Esta joven de OnlyFans sería una de las claves

GENERANDO AUDIO...

¿Infidelidad de Benny Blanco a Selena Gomez? Foto: Getty

En redes sociales se especula sobre una supuesta infidelidad de Benny Blanco a Selena Gomez, y uno de los factores importantes para determinar dicha situación, se daría por una joven de OnlyFans, llamada Theresa Marie.

Incluso, se dice “tras bambalinas” que Selena Gomez dejó de seguir en Instagram a la chica mencionada, quien es o era su amiga.

¿Benny Blanco le fue infiel a Selena Gómez?

La cuenta en X (antes conocido como Twitter) Selena Gomez Charts, que está hecha por fans, habla de la supuesta infidelidad de Benny Blanco a Selena Gomez. Destacando tres eventos importantes:

OnlyFans de Theresa Marie

La cuenta Selena Gomez Charts indica que Theresa Marie, amiga de la pareja, decidió abrir su OnlyFans, y ahí Benny decidió comenzar a seguirla, alimentado así los rumores sobre la atracción que sentiría él hacia ella.

Cena misteriosa

Selena Gomez Charts también menciona que hace no mucho, Theresa Marie y Benny Blanco habrían sido vistos cenando.

Selena Gomez dejó de seguir a Theresa Marie

Finalmente, se dice que tras la cena de la creadora de contenido en OnlyFans y Benny, Selena Gomez habría dejado de seguir en Instagram a Theresa. Lo cual sí es verídico, pues al menos hasta la tarde de este viernes 2 de mayo de 2025, se pudo verificar que Selena no sigue a Marie, aunque ella a Selena sí.

¿Qué dicen al respecto Selena Gomez y Benny Blanco?

Hasta el momento, ninguno de ellos ha dicho algo sobre la supuesta infidelidad de Benny Blanco a Selena Gomez, De la misma manera, Theresa Marie tampoco ha mencionado algún posicionamiento.

Incluso, Benny y Selena comparten en redes una versión de álbum que comparten “I Said I Love You First…And You Said It Back”, que de hecho sale este viernes 2 de mayo.

¿Eran amigas?

El pasado mes de marzo, Selena Gomez y Theresa Marie estuvieron en un evento y de muy buena manera, tomándose fotos y pasándola bien, como lo harían unas amigas. De ahí los rumores de infidelidad, y la nula aclaración de los protagonistas, deja la moneda en el aire.