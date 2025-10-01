Huelga de actores de Broadway a punto de estallar: dejarían escenarios y cerrarían 32 producciones teatrales

GENERANDO AUDIO...

Aún no hay acuerdo con actores de Broadway. Foto: Getty

Los actores de Broadway están a punto de abandonar los escenarios en una huelga que podría detener hasta 32 producciones, justo cuando la asistencia al teatro entra en su temporada más alta.

La decisión se encuentra en manos de Actors’ Equity, el sindicato que representa a 900 intérpretes y directores de escena, que aún no logra un acuerdo con la Liga de Broadway, la asociación de dueños y productores teatrales.

El contrato laboral de tres años expiró el 28 de septiembre, y aunque las negociaciones siguen, la falta de consenso sobre temas clave amenaza con un paro histórico en la meca del teatro.

El centro del conflicto: la salud de los actores de Broadway

El principal punto de discusión es el fondo de salud del sindicato de actores de Broadway. Según Al Vincent Jr., director ejecutivo de Actors’ Equity, la contribución de los empleadores al seguro médico lleva más de una década sin incrementarse, a pesar de que en teatros regionales más pequeños de Estados Unidos, como en Kansas e Idaho, los pagos suelen ser mayores.

La presidenta del sindicato, la actriz Brooke Shields, enfatizó que la salud de los artistas debe ser una prioridad. Recordó que sufrió una lesión en el menisco durante un espectáculo y aun así bailó con dolor por tres meses. “No hay Broadway sin actores sanos”, afirmó.

Respuesta de la Liga de Broadway

Por su parte, la Liga de Broadway emitió un comunicado en el que aseguró que sigue negociando de buena fe. “Queremos mantener la magia de Broadway para el público”, señaló la organización, que busca alcanzar un acuerdo justo para actores, equipos y millones de asistentes que visitan los teatros cada año.

La situación refleja tensiones similares en otros sectores del entretenimiento, como las huelgas de actores y guionistas en Hollywood en 2023, motivadas por mejores salarios y regulaciones frente al uso de inteligencia artificial.

Historias detrás del escenario

Más allá de las negociaciones con los actores de Broadway, las experiencias personales muestran la importancia del seguro médico. Kaylin Seckel, parte del elenco de “El Rey León“, sufrió en 2022 la ruptura de su tendón de Aquiles en plena función y tuvo que ser trasladada fuera del escenario.

Aunque recibió una compensación laboral para cubrir parte de sus gastos, dependió del seguro sindical para terapias y acupuntura que facilitaron su recuperación.

“Hasta hoy necesito más procedimientos que me negaron bajo la compensación de trabajadores”, explicó la actriz, destacando que sin un seguro sólido resulta difícil desempeñar un trabajo tan exigente físicamente.

Próximos pasos

El sindicato ya entregó tarjetas de compromiso de huelga a los intérpretes y directores, lo que significa que la presión sobre los productores aumenta. Si no se alcanza un acuerdo pronto, Broadway podría enfrentar un paro que pondría en pausa su cartelera justo en el momento de mayor demanda, impactando tanto a artistas como a la economía del espectáculo en Nueva York.