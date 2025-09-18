GENERANDO AUDIO...

El actor Carlos Bonavides se viralizó en redes sociales. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Carlos Bonavides, conocido por su papel del millonario “Huicho Domínguez”, se viralizó en redes sociales por un video en el que aparece promocionando una papelería en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La publicación ha creado polémica por la precariedad económica del actor, quien a sus 84 años ya no encuentra espacio en las producciones televisivas y se ve en la necesidad de tomar estas “chambitas” para salir adelante.

“Huicho Dominguez” graba comercial para papelería en Ciudad Juárez

En el video se ve a Carlos Bonavides, caracterizado de “Huicho Domínguez”, haciendo publicidad para “Novedades Estrellita”, un negocio ubicado en la colonia Dunas, de Ciudad Juárez, que se dedica a la venta de productos de papelería, disfraces y regalos para cualquier ocasión.

La publicación en TikTok ya tiene más de 155 mil vistas y ha dividido opiniones. Por un lado, hay personas que lo defienden por su humildad para aceptar este tipo de trabajos, además destacan la naturalidad y facilidad con la que realizó el promocional, lo cual demuestra su experiencia actoral.

Otro grupo habla de la importancia de ahorrar para el retiro y comparan a “Huicho Dominguez” con Carlos Villagrán, “Kiko”, otro actor que supera los 80 años y sigue interpretando el personaje con el que se volvió famoso hace varias décadas.

“Él es un ser humilde y muy accesible”: defienden a “Huicho Domínguez“

Luna Holguin, la persona que compartió el video en TikTok, salió en defensa del actor y mediante un comentario reveló que el comercial no lo grabó por necesidad, sino porque es una persona humilde que está dispuesta a ayudar a los pequeños negocios.

“Si este señor a pesar de tanta trayectoria se encuentra grabando en un modesto local, no es por necesidad o urgencia, él es un ser humilde y muy accesible con toda la gente que lo apoya, es por eso que aceptó ayudarnos y tiene un gran corazón”.

