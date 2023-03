“Ay, no me digas eso”: Humberto Zurita se entera en entrevista de muerte de Rebecca Jones 

La muerte de Rebecca Jones, quien falleció a los 65 años, tomó por sorpresa a Humberto Zurita, con quien la actriz de “Cuna de Lobos” sostuvo una relación sentimental años atrás. Fue Javier Poza el encargado de informar el deceso de la famosa y transmitir, en su programa de radio, las primeras palabras del ahora novio de Stephanie Salas.

“Ay, no me digas eso. Ay, no, pues qué te puedo decir. Lo siento muchísimo”.

Humberto Zurita.