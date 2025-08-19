Humberto Zurita se somete a operación, confiesa que sintió la presencia de Christian Bach

GENERANDO AUDIO...

Humberto Zurita sintió la presencia de Christian Bach. Foto: CUARTOSCURO

Humberto Zurita sintió la presencia de Christian Bach, así lo contó el reconocido actor mexicano durante una entrevista que concedió para la revista TV Notas. Todo esto se originó porque el también productor y director tuvo una caída cuando montaba un caballo, según indicó.

¿Por qué operaron a Humberto Zurita?

Humberto Zurita relató a TV Notas que hace tres años ocurrió el percance con el caballo y eso derivó en una intervención de su columna vertebral, “Me pusieron titanio”, añadió.

Dicho incidente le ocasionó algunas secuelas, como malestares lumbares, que era la principal afectación que tenía, por lo cual al final fue sometido al procedimiento quirúrgico.

El aura de Christian Bach

Fue así que, Humberto Zurita sintió la presencia de Christian Bach, pues indicó que justo en el momento en que estaba por despertar, el habría percibido que ella llegaba con él y lo levantaba.

El actor confesó que está es la primera vez que el sucede algo así con Christian Bach, quien fue su esposa y con quien tuvo dos hijos.

¿Cuándo falleció Christian Bach?

Christian Bach murió el 26 de febrero de 2019, a la edad de 59 años, debido a un paro respiratorio. Desde 1986 estuvo casada con el actor Humberto Zurita, con quien tuvo dos hijos, Sebastián y Emiliano.

“Las cosas van cayendo por su peso. Ella está en mi corazón y ahí permanecerá guardada siempre como un tesoro.” Dijo Humberto Zurita a TV Notas

Poco a poco da la vuelta a la página

El actor dijo que con el paso del tiempo mejoró anímicamente, tras la muerte de Christian Bach: