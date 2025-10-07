Huracán Priscilla 2025: ¿cómo seguir su trayectoria en vivo desde tu celular?

GENERANDO AUDIO...

Huracán Priscilla 2025. Foto: smn.conagua.gob.mx

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el huracán Priscilla 2025 mantiene la categoría 1. Según los pronósticos, hasta ahora, se espera que este fenómeno meteorológico ocasione en las próximas horas lluvias de muy fuertes a intensas en las costas del occidente de nuestro país, así como de Baja California Sur.

De acuerdo con el último reporte de las autoridades, hasta las 15:00 horas, tiempo del centro de México, el huracán Priscilla se encontraba a unos 335 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 550 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 140 km/h, rachas de 170 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste, a 11 km/h.

¿Cómo seguir el paso de Priscilla por México desde el celular?

Para estar prevenidos sobre cualquier cambio en la trayectoria y comportamiento del huracán Priscilla 2025 es posible utilizar algunas herramientas digitales disponibles en la web y aplicaciones. Éstas son algunas:

Zoom Earth

Priscilla se puede seguir a través de la app y plataforma de Zoom Earth, en donde el usuario puede acceder a todas las actualizaciones y pronósticos, ya que, permite rastrear la trayectoria del huracán en tiempo real, con vectores que muestran su punto actual y la dirección de su trayectoria.

Huracán Priscilla 2025. Foto: zoom.earth/maps/satellite

Zoom Earth no sólo ofrece el estado del huracán en tiempo real con horas, velocidad del viento y presión, sino que al hacer clic en el botón de “Últimos avisos e información” se despliegan las noticias al respecto del fenómeno. Esta herramienta basa su información en el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés).

Foto: www.star.nesdis.noaa.gov

Hurricane Tracker (National Hurricane Center Data)

La aplicación Hurricane Tracker permite acceder a los datos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, los cuales también pueden ser consultados desde su sitio web.

Foto: www.nesdis.noaa.gov

SMN / CONAGUA Clima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) cuenta con tomas satelitales que muestran cómo se comportan las condiciones meteorológicas alrededor de México.

Dicha herramienta captura de manera más directa la magnitud de fenómenos como el huracán Priscilla y se puede consultar así:

Ingresar a www.smn.conagua.gob.mx/es/

Dar clic en “Imágenes de satélite” del menú izquierdo

Seleccionar la opción de “México”

Elegir el mapa de “Nubes“

¿Qué esperar del huracán Erin?, pronósticos del SMN?

Durante las próximas horas, los desprendimientos nubosos del huracán Priscilla 2025, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, originarán lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros en Colima, así como en el este y la costa de Jalisco; muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Baja California Sur, el sur de Sinaloa, Nayarit, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero, así como fuertes (de 25 a 50 mm) en el sur de Baja California Sur.

Además, se pronostican vientos sostenidos de 60 a 70 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 80 a 100 km/h en Jalisco y Colima; de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el sur de Baja California Sur y costas de Michoacán, y de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en costas de Nayarit y el sur de Sinaloa.

Asimismo, se prevé oleaje de 5 a 6 metros (m) de altura en costas de Jalisco y Colima, de 3 a 4 m en costas de Michoacán y de 2 a 3 m en las costas del sur de Baja California Sur, Nayarit y el sur de Sinaloa.