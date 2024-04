“I am Celine Dion”, esta es la fecha del lanzamiento del documental de la cantante

Celine Dion tiene 56 años. Foto: Amazon MGM Studios.

“I am Celine Dion” es el documental de la cantante canadiense, que estará disponible a partir del 25 de junio en todo el mundo a través de Prime Video.

La dirección del documental estuvo a cargo de la nominada al Oscar en 2016, Irene Taylor (“Beware the Slenderman”), quien dará una cruda y honesta mirada detrás de la lucha de la icónica superestrella, quien al no estar bajo los reflectores y los escenarios de todo el mundo, lucha contra una enfermedad que ha alterado su vida y su más grande pasión: cantar.

La multi ganadora del Grammy ha mantenido un perfil muy bajo desde que fue diagnosticada con el Síndrome de persona rígida, también conocido como Moersch-Woltman.

El trastorno neurológico, que enfrenta Celine Dion, provoca espasmos musculares dolorosos en quienes lo padecen, debido a esta condición, la canadiense se vio forzada a cancelar su Courage World Tour hace casi un año.

Tras la cancelación de su gira, Céline expresó en Instagram su desilusión y prometió seguir luchando. “No es justo seguir aplazando los shows, y aunque me parte el corazón, es mejor que cancelamos todo ahora… No me voy a rendir y ¡no puedo esperar para verlos otra vez!”, escribió la cantante en mayo de 2021.

“I am Celine Dion” es una carta de amor para sus fans

En diciembre de 2022, Celine Dion anunció, a través de sus perfiles en redes sociales, que sufría una enfermedad neurológica, conocida como síndrome de la persona rígida. Padecimiento que la ha alejado de los escenarios y de la vida pública.

Según un comunicado de prensa de Amazon MGM Studios, este material, es una carta de amor a sus fans, que busca inspirarlos como lo ha hecho a lo largo de los años y destaca la música que ha guiado su vida, al tiempo que muestra la resistencia del espíritu humano y cómo hay personas que, pese a los obstáculos, no dejan de brillar.

Dion, es una cantante nacida en Quebec, región ubicada en la parte franco parlante canadiense, que en 1968, a los 13 años y gracias al single “Ce N’etait Qu’un Rêve, Céline” alcanzó el primer lugar del ranking de ventas regional.

¿Dónde vive Celine Dion y quién la cuida?

La canadiense Céline Dion se encuentra ahora en Las Vegas, donde reside, cuidada por otra de sus hermanas, Linda, y el esposo de ella. Claudette también ha revelado que, a pesar de trabajar con los mejores investigadores en el campo, la salud de la premiada cantante no ha mostrado mejoría significativa.

Céline cuenta con el apoyo incondicional de sus hijos. Según fuentes de Us Weekly, René-Charles, Eddy y Nelson han sido una roca para su madre durante esta difícil etapa. René-Charles, Eddy y Nelson son hijos del fallecido esposo de la cantante, René Angélil, quien murió a los 73 años en 2016 después de 22 años de matrimonio.

