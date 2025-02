Ibai Llanos confesó que usó un filtro y no se quitó la barba

GENERANDO AUDIO...

Ibai Llanos aclaró que todo se trató de una broma. Foto: IG @ibaillanos

Ibai Llanos, streamer español, causó controversia cuando hace unos días se “afeitó” la barba, pero ahora reveló que todo fue una broma.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el youtuber aclaró que toda la controversia generada por su barba le sorprendió.

Ibai Llanos aclara controversia que generó su barba

En el video que ya casi llega al millón de “me gusta” en Instagram, el presentador de esports comenzó diciendo “la que he liado” y muestra que es un filtro que le “quita” la barba.

El español salió a decir esto después de que su video, donde se “rasura”, alcanzó los 60 millones de reproducciones en sus redes sociales.

Lo que generó varias notas, memes, bromas y que mucha gente se la creyó, entre los cientos que cayeron en la broma, se encontraba su mamá.

El español aseguró que quería ver la reacción de sus seguidores tras “quitarse” la barba y llegó a la conclusión de que es muy feo sin ella.

“Me compararon con Homero (Simpson) afeitado. Me hicieron cientos de comparaciones, me quedó claro que soy muy feo”. Y se preguntó: “¿De verdad hay alguien que le haya gustado Ibai sin barba? Si hay alguien,por favor que me lo deje en los comentarios. Necesito un poco de cariño”.

Y finalizó su video con el siguiente mensaje: “me quedó claro que soy muy feo sin barba, estoy jodido”. Luego de eso realizó una puesta en escena en la que se grabó en solitario, en medio de un parque público y escribió: “yo pensando que nunca me voy a poder afeitar”.

Origen de la polémica

Ibai Llanos publicó un video en su cuenta de Instagram, donde tiene 10 millones de seguidores, donde aseguró que se había afeitado después de muchos años.

El video generó más de un millón de “me gusta” y ha superado los 30 mil comentarios.