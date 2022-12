Igual que Mariah Carey, azafata canta éxito navideño “All I want for Christmas is you”

Mariah Carey es una cantante y actriz estadounidense. Foto: Getty

Mariah Carey es un ícono de la Navidad, y es que todos conocen su éxito navideño “All I want for Christmas is you”, y esta vez una azafata sorprendió a todos en pleno vuelo ya que entonó la canción igual que la cantante estadounidense.

En un vuelo que viajaba desde Palma de Mallorca hacia Madrid (España), una empleada de la aerolínea dejó boquiabiertos a los pasajeros quienes no sabían que terminarían su Nochebuena con este “mini show”.

Ver más Esta azafata canta como Mariah Carey 🤶 pic.twitter.com/a5fmMJmP8R — Bene C 💚💜 (@BenellVcortes) December 26, 2022

Azafata canta como Mariah Carey

Los pasajeros de Iberia Express vieron cómo la azafata tomó el micrófono e interpretó una de las canciones más emblemáticas de la temporada y cautivó a todos quienes escucharon atentos a que la joven terminara la estrofa.

Aunque algunos usuarios de redes sociales debatieron si la azafata cantaba como la mismísima Mariah Carey, otros destacaban el buen acto de la chica que sin duda sorprendió con su talento.

Ver más Join me tonight for “Merry Christmas To All!” – my live concert from Madison Square Garden! Tune in to @CBS at 8pm! 🎄❄️🎁 Happy Christmas Eve, lambs ❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/crGbU2zLoh — Mariah Carey (@MariahCarey) December 24, 2022

Mariah Carey decretó el inicio de la temporada navideña

Aunque noviembre apenas había iniciado, la cantante Mariah Carey decretó el inicio de la temporada navideña, sin duda, una voz calificada, al ser considerada una de las reinas de las navidades gracias al éxito de su canción “All I Want For Christmas Is You”, una de las más escuchadas cada fin de año.

En un video que Mariah Carey compartió a través de sus redes sociales se ve a la cantante disfrazada de bruja pedaleando una bicicleta estática, después aparecen murciélagos que llevan una especie de calendario y cuando por fin se arranca el día 31 de octubre algo explota.

Ver más

Mariah Carey aparece con un traje de Santa Claus sobre un reno, rodeada de nieve, árboles y regalos, mientras dice: “¡Ya es hora!” y comienza a sonar su villancico “All I Want For Christmas Is You”.