El V Encuentro de las Estrellas se llevó a cabo en Madrid. Foto: CLB

La solidaridad volvió al terreno de juego con la quinta edición del Encuentro de las Estrellas, un partido benéfico organizado por LALIGA EA SPORTS junto a los Premios PLATINO, que en esa ocasión apoyará a la reconstrucción de instalaciones deportivas afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana.

Iker Casillas, Karla Sofía Gascón, Cristo Fernández y Juan Pablo Sorín son algunas de las personalidades que se enfrentaron en el Estadio Municipal Butarque de Leganés, en Madrid.

El argentino Juan Pablo Sorín destacó la importancia de este evento pues es para ayudar a diversas comunidades que se quedaron sin espacios deportivos, además, destacó el gran desempeño del Barcelona estos últimos meses, equipo en el que debutó 2002 y que mañana jugará la Copa del Rey contra el Real Madrid.

Cristo Fernández se entregó nuevamente en la cancha del Encuentro de las Estrellas y reveló que la producción de “Ted Lasso” aún no lo ha contactado para ser parte de la cuarta entrega de la popular serie de AppleTV+.

Por su parte, la actriz Michelle Reanuad, aunque no tiene experiencia en el fútbol, logró meter un gol durante en el V Encuentro de las Estrellas. Añadió que vive muy feliz en Madrid, al lado de su pareja Matias Novoa y su hijo, Marcelos.

Karla Sofía Gascón reaparece ante los medios mexicanos

Karla Sofía Gascón volvió a acaparar la atención, luego de perder el Oscar en la pasada edición, la actriz habló sobre el bullying que vivió, sus errores y las lecciones que se llevó tras la polémica de la cinta “Emilia Pérez”.

“La controversia no la hemos generado nosotros, han sido las personas (…) hay una cosa que si les quiero trasladar a los jóvenes, a mi hija, la verdad es que yo sí soy una persona muy fuerte, hay que saber quienes somos y no hacer caso de cosas que no son“, dijo Gascón.

¿Quiénes jugaron en esta edición del Encuentro de las Estrellas?

Entre los participantes destacados de la quinta edición del Encuentro de las Estrellas estuvieron leyendas del fútbol como Iker Casillas, Juan Pablo Sorín, Mario Suárez, Kiko Casilla, Miguel Ángel Moyá y Aintzane Encinas.

Por el lado del audiovisual, el partido contó con la presencia de artistas como Álvaro Díaz, Benjamín Vicuña, India Martínez, Michelle Renaud, Nico Furtado, Manolo Cardona, Carlos Torres y Karla Sofía Gascón.

El evento contó con invitados especiales entre las gradas: los niños y niñas cuyas instalaciones deportivas están siendo rehabilitadas gracias a este proyecto.

¿Qué es el Encuentro de las Estrellas?

El “Encuentro de las Estrellas” es un partido solidario que se celebra anualmente en el marco de los Premios PLATINO. En él participan figuras del deporte y la cultura iberoamericana con el objetivo de recaudar fondos para causas sociales.

En esta quinta edición, la recaudación se destinará a la rehabilitación de campos deportivos afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana.

Este año, el evento se enmarca dentro del programa FC FUTURES de LALIGA EA SPORTS y la Fundación del Valencia CF, que ya ha comenzado a reparar cuatro campos en Aldaia, Catarroja, Sedaví y Algemesí.

Más de 3 mil futbolistas federados se beneficiarán de estos trabajos, que garantizan espacios seguros para la práctica del deporte.

¿Qué son los Premios PLATINO?

Los Premios PLATINO son galardones dedicados a reconocer lo mejor del cine y las series iberoamericanas.

Están promovidos por EGEDA y FIPCA y celebran su duodécima edición este 27 de abril. Cada año reúnen a grandes figuras del audiovisual en español y portugués con el objetivo de visibilizar y dar proyección internacional a la producción cultural de Iberoamérica.

Además de premiar el talento artístico, los Premios PLATINO destacan por su compromiso social, reflejado en iniciativas como este partido solidario, que demuestra cómo la cultura y el deporte pueden colaborar para generar un impacto positivo en la sociedad.

