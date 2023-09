40 años de rock y rebeldía: Ilegales llega a la CDMX para presentar su disco “La lucha por la vida”

Ilegales, la icónica banda española que vio su origen a inicios de la década de los 80, visitará México para celebrar 40 años de trayectoria y de paso presentar su más reciente disco “La lucha por la vida”.

UnoTV platica con Jorge Martínez, el sexagenario cantante de la banda de rock, quien señala que siempre ha sentido una “conexión natural” con el público mexicano y de América Latina, en parte, por el idioma.

El intérprete de éxitos como “Tiempos nuevos, tiempos salvajes”, que en Spotify acumula más de 2 millones y medio de reproducciones, abunda que el rock funciona muy bien en español debido, precisamente, a la elasticidad del idioma.

“El rock, probablemente, no es tan estadounidense como se nos quiere hacer creer. Este género musical amalgama muchas cosas de África, Europa, incluso elementos asiáticos y cosas de América del Sur… Si oyes “St. Louis Blues” (1913-1914) y algunos boleros, ves que tienen una clarísima conexión”.

En 1982 Ilegales estrenó el que a la postre se convertiría en uno de los discos más importantes del rock de habla hispana, llamado como la banda misma, que mostraba en su polémica portada a un anciano ataviado con un elegante traje a punto de suicidarse.

40 años después, la banda presentará en México su nuevo álbum, “La lucha por la vida”, el cual cuenta con colaboraciones de músicos de la talla de Enrique Bunbury, Evaristo de La Polla Récords, Andrés Calamaro, León Benavente, Cucho Parisi de Los Auténticos Decadentes y Vetusta Morla.

“‘La lucha por la vida’ describe, precisamente, la necesaria tensión vital. Tener problemas no es tan malo como creemos. Tener problemas nos mantiene fuertes, saludables y atentos”.

El vocalista de Ilegales señala que el disco aborda muchos de los aspectos que rodean a la tensión vital, desde cómo se genera un demonio interno, hasta la actitud ególatra de los años juveniles, pasando por los murmuradores, aquellos que “son peligrosos, repulsivos” y que muy pocas veces dicen las cosas de frente.

“‘Regreso del vacío’, por ejemplo, es una canción reflexiva que hicimos con Vetusta Morla. La escribí en la pandemia, quizá fue la primera que escribí para este disco. La conecté un poco con los evangelios de Juan; con esos evangelios apócrifos que vienen de otros apóstoles: ‘Vive la luz en la oscuridad, aunque las tinieblas no comprendan’, dice una parte. Es un poco esperanzadora: ‘El mundo ha estado enfermo, pero hoy todo te espera donde vive la luz y la música suena’, dice en otra parte… La escribí en los primeros momentos de confinamiento aquí en España. Es una canción optimista”.

Al describir las canciones de su nuevo álbum, Jorge cuenta que en el caso de “Mi copa y yo”, un tango con rock que es una mirada glacial al alcoholismo, decidió invitar a Andrés Calamaro, puesto que es un “experto en festejos nocturnos, como nadie, y puede ver muy bien estas cosas”.

“‘Mi vida entre las hormigas’, que dice en una parte ‘me llaman raro porque siembro una esperanza, siendo frágil la cosecha que tendré que recoger’ es una canción que me describe y que canto con Luz Casal”.

Al referirse a uno de los temas más explosivos del disco, “Si no luchas te matas”, el cual ya había visto la luz en 2018, pero que en esta grabación contó con la participación del cuasi mítico Evaristo, vocalista de La Polla Récords, Jorge cuenta que retrata algunas de las cosas que vio en México hace algunos años.

“Hace muchos años, cuando visité México, había una manifestación por un número considerable de estudiantes que habían desaparecido (los 43 de Ayotzinapa) e iban hacia la zona centro de la ciudad. Yo me uní. Me llamó la atención… La canción está también basada en los signos carlistas de Oriamendi, en su versión más radical… Parece un panfleto punk, está disfrazada de panfleto punk, muy ingenuo, como son muchos de estos panfletos”.

Ilegales ha recorrido todos los caminos en el ámbito de la difusión musical, desde los formatos físicos, incluyendo acetatos y casetes, hasta el streaming. Al respecto, el vocalista de la banda considera que la actual manera de escuchar música, a través de plataformas digitales, beneficia en cuanto a que existen menos barreras.

Al señalar que él prefiere el sonido analógico, Jorge confiesa que en Ilegales gastan buena parte de lo que ganan, precisamente, en aparatos analógicos: “Me gusta cómo suenan los vinilos, pero todavía me gusta más cómo suenan las cintas de bobina abierta, no el casete, las de bobina abierta. Cuando tienes las cabezas del reproductor bien limpias, eso suena fantástico”.

A sus casi 70 años, Jorge Martínez sigue considerando a la música como el “arte supremo” puesto que, a su parecer, nos acerca a los ángeles, al superhombre del que hablaba Nietzsche.

Sobre el complejo proceso de composición, por el cual todas las bandas pasan, el cantante pone especial énfasis en esas canciones que, de repente, “salen un tirón”.

“A veces una canción sale toda de un tirón y está bien desde el primer momento; no conviene retocarla porque se puede estropear… hay canciones que son muy frágiles. Hay que ser muy diligente para captar cuando una canción aparece, se pone en tu hombro y dice quiero existir; eso sucede a la hora que sea, estés haciendo lo que estés haciendo, por lo que tienes que dejarlo todo y atenderla porque si no se irá y no regresará jamás”.

