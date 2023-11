Viuda de Andrés García revela imágenes: así quedó la casa del actor tras el paso del huracán Otis

El icónico y fallecido actor mexicano, Andrés García, perdió algunas de sus propiedades en Acapulco tras el paso del huracán Otis. Al respecto, Margarita Portillo, su viuda, decidió compartir un video en el cual se muestran las afectaciones que dejó el fenómeno natural, catalogando algunos inmuebles del actor como inhabitables.

A través de un video en YouTube, se muestra la desastrosa pérdida de propiedades y objetos del actor, que ha dejado conmocionados a sus admiradores y a la comunidad en general.

Las propiedades de Andrés García en Acapulco fueron testimonio viviente de resistencia. A lo largo de las décadas, soportaron sacudidas sísmicas y huracanes de menor magnitud. Sin embargo, la llegada del huracán Otis marcó un antes y un después en la historia de sus bienes.

En las imágenes de la casa se muestra la alberca sucia y con piedras. Los cuartos destrozados, con lodo, sin ventanas y muebles revueltos. Dos de las tres cabañas del actor quedaron desechas. Las palmeras que marcaban el camino al acceso principal quedaron algunas sólo con el tronco.

“He ido documentando, pues, lo que he visto. Ahorita estoy trasmitiendo desde Paraíso. (El huracán) tiro las dos cabañas que Andrés había construido arriba de la cocina. Esas ya no existen. Estoy tratando de documentar todo esto porque no hay cámaras y casi nadie está llegando a esta parte de Acapulco”.

La casa principal, que fue un refugio y un lugar de paz para Andrés García, quedó destrozada por los fuertes vientos y altos oleajes del huracán Otis. En su interior, se guardaban memorias que el actor atesoraba con cariño. Los hermosos jardines y la vista al océano Pacífico fueron remplazados por un Acapulco azotado.

“Ahorita vino mi hermano Armando, y su familia a ayudarme. Agradezco mucho que este lugar no ha sido saqueado y lo han respetado. Voy a subir a las recámaras… No sé como va a salir adelante el puerto. No hay agua, no hay luz y comida. No hay gasolina”.

Margarita Portillo