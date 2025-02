GENERANDO AUDIO...

Imelda Tuñón enviudó en 2023. Foto: Cuartoscuro

En medio de la polémica que mantiene con Maribel Guardia, Imelda Tuñón habló sobre su situación sentimental y confirmó que tiene un romance, al parecer con un amigo de Julián Figueroa, de acuerdo con un medio especializado de espectáculos. Al sincerarse en una entrevista, la cantante contó que a su pareja, su hijo, lo conoce como “tío”.

Imelda Tuñón y Maribel Guardia se encuentran en una fuerte disputa que tiene que ver con José Julián, el más pequeño de la familia, a quien la conductora costarriscense reclama argumentando que necesita proteger a su nieto de circunstancias de su propia madre como “problemas de alcoholismo y de drogas”.

Imelda Tuñón confirma su romance

El esposo de Imelda Tuñón e hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa, murió en abril de 2023. Es hasta ahora que la viuda del cantante habló por primera vez del nuevo romance que tiene desde hace meses.

Imelda sostuvo una entrevista con su tía, la conductora Addis Tuñón, en la que tocó temas del corazón. De su noviazgo, Maribel ya había señalado que se enteró porque el pequeño José Julián habló de las últimas vacaciones que pasó con su mamá, la abuela aseguró que el niño le contó que había dormido en el sillón porque su madre compartió la habitación con su “tío”.

“Se fue con el novio. Y está bien, pero dormía en el mismo cuarto con el novio y el niño dormía en la sala porque el niño llegó contándome eso”

Mencionó Maribel Guardia

Ahora que tocó el tema, Tuñón sostuvo que su hijo mantiene una relación cercana con su pareja.

“Mi hijo nunca durmió en ningún sillón, eso si lo puedo dejar claro. Yo fui primero a Monterrey, me fui para Playa del Carmen y luego me fui a Mérida, me invitaron a una boda. Sí, yo tengo una relación ahorita de casi medio año, es una relación formal”

Imelda Tuñón

A continuación te mostramos la entrevista que ofreció Imelda y en donde habla sobre su relación (minuto 53:16).

La nuera de Maribel agregó que procura que su romance no marque una distancia entre ella y su hijo.

“Yo tengo mucho respeto de él (José Julián), yo jamás, ni dar la mano, ni nada. Porque ese un niño, no voy a permitir que vea eso, sobre todo porque tenemos una relación donde somos muy estrechos. Y no voy a permitir que mi hijo sienta celos o algo así. Lo conoce desde hace mucho tiempo, yo le comento que es un amigo mío, que es un tío y ya”

Imelda Tuñón

La joven agregó que Guardia no sabía de su nueva pareja porque desde hace tiempo no mantienen una buena comunicación.

El novio de Imelda Tuñón se llamaría Fernando Gamboa, de acuerdo con lo que reveló otro amigo de Julián Figueroa, Axel Paredes, en una conversación con Javier Ceriani.

En cuanto al enfrentamiento que tiene con Maribel, ella considera que se trata de un chantaje en el que la condicionan con no ver a su hijo. Actitud que ella considera “atroz” e “inhumana”.

