“Te vamos a matar”: Imelda Tuñón denuncia amenazas

GENERANDO AUDIO...

Imelda Tuñón, nuera de Maribel Guardia. Foto: Cuartoscuro

Imelda Tuñón, nuera de Maribel Guardia, compartió, a través de sus historias de Instagram, una serie de mensajes en donde la amenazaron con asesinarla, en medio de la polémica que vive con quien fuera su suegra.

“Fea. Maldita. Te vamos a matar por gata”, son algunos de los mensajes que recibió la viuda de Julián Figueroa.

[TE PUEDE INTERESAR: Maribel Guardia teme por su vida tras supuestas amenazas de Imelda Tuñón]

Sin embargo, las amenazas no terminaron ahí, pues, incluso le mandaron la fotografía de una pistola. Además de hacerle algunas llamadas que la joven no contestó.

Aunque, Imelda Tuñón, señalada de presunto descuido a su hijo Julián, aseguró que no es la primera vez que la amenazan y que, incluso, se ha dado antes de que se presente ante las autoridades en donde enfrenta las fuertes acusaciones que hiciera Maribel Guardia en su contra.

“No es la primera vez que me mandan algo así. Media hora antes de hacerme las pruebas de la fiscalía me mandan lo siguiente y por eso me rehusé”

En el mensaje se puede leer que, quien la amenaza, asegura que procederán en su contra no solo por la custodia del hijo que tuvo con Julián Figueroa, sino, también, por el supuesto homicidio del cantante hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia.

“Estás amenazada, te vamos a quitar a tu hijo y ya tienes delito de homicidio hacia tu exesposo”

“Maribel déjanos en paz”: Imelda manda mensaje a abuela de su hijo

Tras compartir los mensajes en donde es amenazada, Imelda Tuñón también mostró el mensaje que le mandó a Maribel Guardia el pasado 20 de marzo, en donde le pide terminar con el pleito por la custodia de su hijo, pues, aseguró, no desiste en quedarse con el pequeño.

“Maribel, déjanos en paz, deja de pedir una custodia que no es tuya… (A mi hijo) Le dejaste un daño de por vida y ansiedad por separación y eso nunca te lo voy a perdonar… Distorsionaste y pisoteaste su recuerdo (de Julián Figueroa). Él nos quería unidos y ve hasta donde llegaste”

De acuerdo con Imelda Tuñón, el mensaje no lo respondió Maribel Guardia.