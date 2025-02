GENERANDO AUDIO...

Imelda Tuñón y Maribel Guardia están en pleito. Foto: Cuartoscuro

Luego de que Maribel Guardia reiterara las acusaciones contra su nuera, Imelda Tuñón se defendió y sostuvo que los señalamientos de su exsuegra son mentira.

Imelda Tuñón se defiende de acusaciones de Maribel

En entrevista con Adis Tuñón, tía de Imelda y presentadora de televisión, la viuda de Julián desmintió que tuviera un problema con adicciones.

“Sale y empieza a atacarme. Dice que tengo problemas, que estoy enferma, que tengo adicciones… Me está poniendo entre la espada y la pared porque está diciendo que, si digo que no, soy una persona adicta que no lo acepta; y, por otro lado, me está forzando a que diga que sí… Si ella estaba muy preocupada por mí, porque nunca me internó. Ella era experta de internar a las personas en contra de su voluntad”

Además, la viuda de Julián Figueroa desmintió la versión que apunta a un encuentro con dos hombres en la casa de Maribel Guardia.

“Ya sacaron un montón de cosas que yo y dos hombres. Yo no pondría a mi hijo a ver a una persona en ropa interior, jamás. Eso no sucedió, no sé si lo inventaría, la verdad no lo sé… es ilógico que los vaya a llevar ahí para hacer cosas, es algo que no, tendría que ser muy tonta”

Sin embargo, Imelda Tuñón aceptó que mantiene una relación amorosa; aunque, dijo, no se lo ha presentado a su hijo como su pareja y el niño solo lo conoce como un tío.

“Yo tengo una relación ahorita de casi medio año. Es una relación formal. Yo tengo mucho respeto de él (de su hijo) no voy a permitir que vea eso, ni dar la mano, ni nada… No voy a permitir que mi hijo sienta un tema de celos si no es una relación en la que me voy a casar… lo conoce desde hace mucho tiempo, le comento que es un amigo mío, que es un tío”