Videos muestran ataque al grupo “Agua Marina”. FOTO: Getty Images|Ilustrativa

El grupo de cumbia Agua Marina fue atacado a tiros en pleno concierto la noche de este miércoles 8 de octubre. La agresión, que tuvo lugar en el distrito de Chorrillos, en Perú, dejó a cuatro integrantes de la banda lesionados, así como un vendedor de bebidas.

Los videos del evento captaron el momento del ataque en vivo, mientras los asistentes al evento musical corrieron en pánico al escuchar las detonaciones.

El ataque ocurrió durante un frágil momento político en el que la presidenta Dina Boluarte terminó destituida por el Congreso de la República de Perú.

Autoridades de Perú investigan ataque a Agua Marina

El Ministerio Público de Perú informó que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos (Cuarto Despacho) inició las investigaciones contra quienes resulten responsables por el delito de tentativa de homicidio.

Las autoridades confirmaron que se realizaron 25 disparos y se hallaron 23 impactos de bala en la pantalla del escenario, producto de detonaciones desde el exterior del recinto.

Los videos muestran cómo, en medio del concierto de Agua Marina, se escucha una balacera, aparentemente con un arma automática. Uno de los miembros del grupo se toca la espalda tras recibir una herida de bala.

Las autoridades indicaron que cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas integrantes del grupo y un vendedor de bebidas alcohólicas. Los heridos fueron trasladados a tres centros de salud.

El jefe de la región policial de Lima, Felipe Monroy, detalló que uno de los hermanos Quiroga, miembros del grupo, tiene un disparo en el muslo, mientras que Luis Quiroga presenta tres impactos de bala en el tórax.

El tecladista y el sonidista también fueron heridos en el tórax y son atendidos en el Hospital Almenara. Monroy aseguró que hay policías resguardando los hospitales donde son atendidos.

Se solicitó el registro de las cámaras de videovigilancia y se recabaron las historias clínicas de los lesionados. Se sospecha que dos atacantes en motocicleta efectuaron los disparos, aunque aún no se ha comprobado esta versión, indicó Monroy.

Destituyen a Dina Boluarte tras crisis de inseguridad en Perú

Debido a la crisis de inseguridad, el Congreso peruano aprobó la noche del jueves el juicio político y la destitución de la presidenta Dina Boluarte, quien se negó a comparecer ante el pleno.

Con 122 votos a favor, el Congreso aprobó la vacancia presidencial.

“En consecuencia, ha sido aprobada la vacancia de la presidenta de la República”, anunció el presidente del Congreso, José Jerí, durante la sesión en la que se avaló el juicio político por la grave crisis de seguridad que atraviesa el país.

¿Quién es Agua Marina?

Agua Marina es una banda de cumbia fundada el 30 de agosto de 1976, originaria de Sechura, en el departamento de Piura, Perú, e integrada por la familia Quiroga Querevalú.

Su primera presentación fue ese mismo año, durante un baile organizado por el Comité de Damas de la Guardia Civil de Sechura.

En Perú, se le considera parte de la trilogía de la cumbia, junto a Armonía 10 y Grupo 5.