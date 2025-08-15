Inauguran la Cineteca de Chapultepec en el marco del Día Nacional del Cine Mexicano
La recién inaugurada Cineteca Nacional de Chapultepec recibió los festejos por el Día Nacional del Cine Mexicano que se conmemora cada 15 de agosto. La directora del Instituto Mexicano de Cine (IMCINE), Daniela Alatorre, abrió las puertas del recinto para las celebraciones que incluye una programación de 10 largometrajes y 10 cortometrajes mexicanos.
“Festejemos el Día del Cine Mexicano con un alto sentido de apropiación, orgullo y alegría. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta celebración y muchas gracias por festejar con nosotros”.Daniela Alatorre, directora de IMCINE
¡Ya está abierta la Cineteca Nacional de Chapultepec!
La Cineteca Nacional de Chapultepec ya abrió sus puertas al público este viernes 15 de agosto y, de manera completamente gratuita, se presentarán 29 largometrajes y cuatro cortometrajes hasta el 21 de agosto.
De manera paralela, como parte de las actividades por el Día del Cine Mexicano, albergará la exposición “El cine invisible“, un homenaje a los profesionales detrás de cámaras como maquillistas, operadores, sonidistas, vestuaristas y otros oficios esenciales para la creación fílmica.
La muestra, integrada por 40 fotografías de gran formato y equipo cinematográfico del acervo de los Estudios Churubusco, podrá visitarse durante el segundo semestre de 2025 en los espacios comunes de la Cineteca Nacional de Chapultepec.
Karina Gidi, actriz de películas como “Los Adioses” se dio cita en la apertura de la nueva Cineteca Nacional e invitó al público a conocer tanto el nuevo recinto como el cine mexicano en general.
“Es una belleza el edificio. La gente tiene que venir a conocer este recinto, que celebra y promueve el cine nacional, que puede ser un punto de encuentro para conocer mejor qué es nuestro cine. Quien ya lo ama lo va a disfrutar y, quien no, ya se está tardando para conocer su cine”.Karina Gidi
Por su parte, Verónica Langer, actriz de películas como “Hilda” y “Clases de Historia” celebró la apertura de la nueva cineteca. “Es un edificio imponente“, reconoció.
Así se celebrará el Día Nacional del Cine Mexicano
En el marco de la conmemoración, del 15 al 31 de agosto de 2025, se apreciará una selección curada por programadores de diez espacios independientes, provenientes de ocho entidades del país, los cuales recibieron apoyo del Programa Fomento al Cine Mexicano (FOCINE) durante 2024:
- Cine Triciclo Ambulante en la Estación (Chiapas)
- Kinoki en comunidades (Chiapas)
- CINEMAUNDER (Estado de México)
- Cine Mayahuel (Jalisco), Cineka (Jalisco)
- Nayarlab (Nayarit)
- Cine en el Parque Monterrey (Nuevo León)
- Cine Raíces (Sonora)
- Combiscopio Comunitario (Veracruz)
- Cinema Toh (Yucatán).
Cada recinto eligió un cortometraje y un largometraje, mismos que se proyectarán en conjunto como parte de esta cartelera especial:
Cortometrajes
- Linaje o la desaparición de los reyes (2024), de Ibrahim Bañuelos
- Bajudh (2023), de Carlos Matienzo Serment
- Memoria de un cuerpo desplazado (2024), de Mariana Mendivil
- Teatro Jarillas: Un sueño cumplido (2025), de Eliana Gilet y Axel Hernández
- Patrona (2023), de Fanie Soto
- Huachinango rojo (2023), de Cinthya Toledo
- El alma de los cerros (2023), de Itzel Yuleymi Ruiz Fuentes
- La certeza. Historias para no olvidar (2024), de Yolliztli Ruiz
- La piñata (2020), de Verónica Ramírez
- Vientre de luna (2024), Liliana K’an
Largometrajes
- Zapata: la tierra es de quien la compra (2023), de Arturo Montero
- Corazón de mezquite (2019), de Ana Laura Calderón
- Marino y los auténticos (2024), de Cristóbal Jasso
- Un día sin mexicanos (2004), de Sergio Arau
- Río de Sapos (2024), de Juan carlos Nuñch
- Negra (2020), de Medhin Tewolde Serrano
- El reino de Dios (2022), de Claudia Sainte-Luce
- La Montaña (2023), de Diego Osorno
- La falla (2024), de Alana Simões
- Binnigula’sa’: Los antiguos zapotecas (2024), de Jorge Ángel Pérez
La programación llegará al público a través de 316 funciones distribuidas en 75 puntos del circuito de exhibición independiente, ubicadas en 26 entidades de la República Mexicana:
- Aguascalientes
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Ciudad de México
- Coahuila
- Durango
- Estado de México
- Guanajuato
- Hidalgo
- Jalisco
- Morelos
- Nayarit
- Nuevo León
- Oaxaca
- Puebla
- Querétaro
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
El Día del Cine Mexicano traspasará fronteras con exhibiciones en la red de embajadas y consulados de México, así como en Retina Latina (retinalatina.org).
Del 15 de agosto al 30 de septiembre de 2025, los espectadores internacionales podrán disfrutar de una selección especial que incluye títulos del Centro de Producción de Cortometraje (CPC) y del acervo del IMCINE.