Inauguran la Cineteca de Chapultepec en el marco del Día Nacional del Cine Mexicano

Celebran el Día del Cine Mexicano en Cineteca de Chapultepec | Foto: Claudia Lando

La recién inaugurada Cineteca Nacional de Chapultepec recibió los festejos por el Día Nacional del Cine Mexicano que se conmemora cada 15 de agosto. La directora del Instituto Mexicano de Cine (IMCINE), Daniela Alatorre, abrió las puertas del recinto para las celebraciones que incluye una programación de 10 largometrajes y 10 cortometrajes mexicanos.

“Festejemos el Día del Cine Mexicano con un alto sentido de apropiación, orgullo y alegría. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta celebración y muchas gracias por festejar con nosotros”. Daniela Alatorre, directora de IMCINE

¡Ya está abierta la Cineteca Nacional de Chapultepec!

La Cineteca Nacional de Chapultepec ya abrió sus puertas al público este viernes 15 de agosto y, de manera completamente gratuita, se presentarán 29 largometrajes y cuatro cortometrajes hasta el 21 de agosto.

De manera paralela, como parte de las actividades por el Día del Cine Mexicano, albergará la exposición “El cine invisible“, un homenaje a los profesionales detrás de cámaras como maquillistas, operadores, sonidistas, vestuaristas y otros oficios esenciales para la creación fílmica.

La muestra, integrada por 40 fotografías de gran formato y equipo cinematográfico del acervo de los Estudios Churubusco, podrá visitarse durante el segundo semestre de 2025 en los espacios comunes de la Cineteca Nacional de Chapultepec.

Karina Gidi, actriz de películas como “Los Adioses” se dio cita en la apertura de la nueva Cineteca Nacional e invitó al público a conocer tanto el nuevo recinto como el cine mexicano en general.

“Es una belleza el edificio. La gente tiene que venir a conocer este recinto, que celebra y promueve el cine nacional, que puede ser un punto de encuentro para conocer mejor qué es nuestro cine. Quien ya lo ama lo va a disfrutar y, quien no, ya se está tardando para conocer su cine”. Karina Gidi

Por su parte, Verónica Langer, actriz de películas como “Hilda” y “Clases de Historia” celebró la apertura de la nueva cineteca. “Es un edificio imponente“, reconoció.

Así se celebrará el Día Nacional del Cine Mexicano

En el marco de la conmemoración, del 15 al 31 de agosto de 2025, se apreciará una selección curada por programadores de diez espacios independientes, provenientes de ocho entidades del país, los cuales recibieron apoyo del Programa Fomento al Cine Mexicano (FOCINE) durante 2024:

Cine Triciclo Ambulante en la Estación (Chiapas)

Kinoki en comunidades (Chiapas)

CINEMAUNDER (Estado de México)

Cine Mayahuel (Jalisco), Cineka (Jalisco)

Nayarlab (Nayarit)

Cine en el Parque Monterrey (Nuevo León)

Cine Raíces (Sonora)

Combiscopio Comunitario (Veracruz)

Cinema Toh (Yucatán).

Cada recinto eligió un cortometraje y un largometraje, mismos que se proyectarán en conjunto como parte de esta cartelera especial:

Cortometrajes

Linaje o la desaparición de los reyes (2024), de Ibrahim Bañuelos

Bajudh (2023), de Carlos Matienzo Serment

Memoria de un cuerpo desplazado (2024), de Mariana Mendivil

Teatro Jarillas: Un sueño cumplido (2025), de Eliana Gilet y Axel Hernández

Patrona (2023), de Fanie Soto

Huachinango rojo (2023), de Cinthya Toledo

El alma de los cerros (2023), de Itzel Yuleymi Ruiz Fuentes

La certeza. Historias para no olvidar (2024), de Yolliztli Ruiz

La piñata (2020), de Verónica Ramírez

Vientre de luna (2024), Liliana K’an

Largometrajes

Zapata: la tierra es de quien la compra (2023), de Arturo Montero

Corazón de mezquite (2019), de Ana Laura Calderón

Marino y los auténticos (2024), de Cristóbal Jasso

Un día sin mexicanos (2004), de Sergio Arau

Río de Sapos (2024), de Juan carlos Nuñch

Negra (2020), de Medhin Tewolde Serrano

El reino de Dios (2022), de Claudia Sainte-Luce

La Montaña (2023), de Diego Osorno

La falla (2024), de Alana Simões

Binnigula’sa’: Los antiguos zapotecas (2024), de Jorge Ángel Pérez

La programación llegará al público a través de 316 funciones distribuidas en 75 puntos del circuito de exhibición independiente, ubicadas en 26 entidades de la República Mexicana:

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Ciudad de México

Coahuila

Durango

Estado de México

Guanajuato

Hidalgo

Jalisco

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

El Día del Cine Mexicano traspasará fronteras con exhibiciones en la red de embajadas y consulados de México, así como en Retina Latina (retinalatina.org).

Del 15 de agosto al 30 de septiembre de 2025, los espectadores internacionales podrán disfrutar de una selección especial que incluye títulos del Centro de Producción de Cortometraje (CPC) y del acervo del IMCINE.