Cazzu, cantante y madre de Inti, la primogénita de Christian Nodal, compartió una felicitación este domingo 15 de julio, Día del Padre.

A través de sus redes sociales, la cantante compartió una Historia en Instagram con un mensaje dedicado a los papás: ¡Feliz día a los papis que cuidan a sus hijes!

Aunque en primera instancia sus intenciones eran felicitar a los hombres por el Día del Padre, los seguidores de la cantante lo tomaron de una forma más personal.

En redes sociales, ya abundan comentarios que acusan al cantante de ser un “padre ausente”.

“¿Cuántas veces al mes visita Nodal a su hija?” Cuestiona un internauta en Twitter.

Se sabe que la última vez que vio a su hija fue hace algunas semanas, cuando Cazzu vino a México por cuestiones laborales. No obstante, en aquel entonces se reportó que el artista solo habría pasado un par de horas con la menor.

Hasta el momento, Christian Nodal no ha compartido mensajes o fotos relacionados con Inti.

Durante su reciente visita a México, la cantante Cazzu dejó claro que no existe ningún conflicto legal con Christian Nodal por la custodia de su hija Inti. En un encuentro con medios, la argentina también promovió su gira “Latinaje en Vivo“, con fechas confirmadas para octubre.

Cuestionada por la prensa sobre un posible desacuerdo con su expareja por la custodia de la pequeña Inti, Cazzu fue contundente al negarlo:

“Eso no es cierto, nosotros no tenemos ningún problema con la custodia porque no es posible, en verdad“, declaró ante los medios.