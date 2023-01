Jueza niega amparo a Inés Gómez Mont; buscaba suspender acción penal que le imputaba FGR

El Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en materia Penal, a cargo de Patricia Marcela Diez Cerda, negó un amparo a la conductora de televisión Inés Gómez Mont, por el que buscaba la suspensión del ejercicio de la acción penal en su contra, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR).

“La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Inés Gómez Mont contra el acto que reclamó de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República.” Comunicó el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo.

Inés Gómez Mont buscaba suspender su proceso penal con el argumento de que, en 2018, llegó a un “acuerdo reparatorio” con la Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por el cual resarcía la evasión de impuestos correspondientes al año 2016, con el pago de 2 millones 604 mil pesos.

Sin embargo, dicho acuerdo fue rechazado por la FGR en enero de 2019, pues el perjuicio causado a la hacienda pública por la omisión de contribuciones ascendía a 10 millones 967 mil pesos.

La jueza Marcela Diez Cerda consideró, en su resolución, que el ejercicio de la acción penal no debe suspenderse, pues la imputación no sólo corresponde a la evasión fiscal, sino a la presunta existencia de recursos provenientes de forma directa o indirecta de actividades ilícitas, de los cuales no se acredite su legítima procedencia

¿Quién es Inés Gómez Mont?

La famosa consiguió fama como conductora en programas de televisión, una de las participaciones más destacadas de Inés Gómez Mont fue junto a Paty Chapoy en la emisión vespertina Ventaneando.

Durante su carrera, Gómez Mont ganó notoriedad en varias ocasiones; una de ellas fue gracias a participación en el Súper Bowl de 2008. En dicha emisión, la famosa le propuso matrimonio a Tom Brady, hecho que la conductora aún recuerda en redes sociales.

Después de su paso por la televisora del Ajusco, Inés Gómez Mont saltó a Televisa, en donde también encabezó varios proyectos como conductora.

Sin embargo, la televisión no es la única actividad de la famosa, que compartía, frecuentemente, aspectos de su vida en redes sociales, pues Gómez Mont también es presidenta de la fundación que lleva su nombre: Inés Gómez Mont Arena.