Dalílah Polanco se salva a si misma. FOTO: Getty

En la segunda semana de “La Casa de los Famosos México 3”, Dalílah Polanco sorprendió a todos con un movimiento que nadie vio venir. La actriz se enfrentó a Ninel Conde en el reto de salvación, una prueba de puntería que consistía en lanzar costales a una diana. Tras superar a su compañera, Dalilah obtuvo el derecho de sacar a un participante de la placa de nominados.

La decisión que cambió la jugada

Aunque en redes y dentro de la casa se comentaba que podría salvar a Priscila Valverde, la también comediante optó por protegerse a sí misma. “Es una decisión difícil, pero quiero seguir en la competencia”, expresó durante la transmisión. Con ello, aseguró su permanencia por lo menos una semana más.

Nominados de la semana:

Alexis

Adrián

Priscila

Mar

En ediciones anteriores, la lealtad entre compañeros ha sido clave, por lo que la jugada de Dalilah podría interpretarse como un acto de independencia… o de egoísmo, dependiendo de a quién se le pregunte.

Un reto de precisión y estrategia

Más allá de la habilidad física, el reto puso a prueba la capacidad de tomar decisiones bajo presión. Dalílah no solo acertó en el juego, sino que también dejó claro que su prioridad es mantenerse en competencia, aunque eso implique dejar a una aliada en riesgo.

