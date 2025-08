Influencer rusa se quiebra la espalda por replicar peligroso reto viral

GENERANDO AUDIO...

Influencer rusa se quiebra la espalda. Foto: Shutterstock

Mariana Barutkina, es el nombre de la influencer rusa que se quiebra la espalda luego de tratar de replicar un peligroso reto viral. El acto lo intento hacer en la barra de su cocina.

Ella es mamá y tiene 32 años, quiso sumarse a la tendencia del conocido Stiletto Challenge de Nicki Minaj; sin embargo, no resultó y a los pocos segundos sufrió las consecuencias.

Video de la Influencer rusa se quiebra la espalda

La grabación de la influencer rusa que se quiebra la espalda apenas tiene una duración de cuatro segundos, tiempo que le bastó para sufrir el terrible percance, y así romperse la espina dorsal.

En las imágenes, que se volvieron virales, se puede ver a Mariana Barutkina, quien decide poner una pequeña base sobre la barra de la cocina, y encima una lata de aluminio.

Luego de eso, coloca su pie derecho (quizá por ser el que tiene mayor equilibrio para ella) y enseguida se baja y estira el pie izquierdo para tratar de mantener un balance sobre su cuerpo. Todo esto usando tacones.

Para culminar el famoso Stiletto Challenge, ella está cargando otro objeto pesado en una de sus manos, que en este caso es otra lata parecida a la que tiene bajo el pie derecho.

Mariana Barutkina tuvo ayuda, pero eso no evitó el accidente

El fatal desenlace viene casi enseguida, cuando la mujer trata de tomar la lata con su otra mano y eso la desestabiliza por completo, lo que hace que se vaya para atrás. Aunque quiso estirar la mano para ser salvado, no alcanzó y al caer tuvo el percance de espalda.

Parte médico

De acuerdo con reportes publicado por The Sun, una fractura por compresión-flexión en la columna vertebral fue el resultado final sobre el caso de la influencer rusa que se quiebra la espalda y que se volvió viral en redes sociales.

¿Por qué se hizo famoso el Stiletto Challenge de Nicki Minaj?

El Stiletto Challenge de Nicki Minaj se hizo famoso por una combinación de viralidad musical, participación de fans e influencers, y el impacto cultural que tiene la propia Nicki Minaj.

El reto está relacionado con la canción “FTCU” (Fuck the Club Up) de Nicki Minaj, lanzada en 2023 como parte de su álbum Pink Friday 2. En la letra, Nicki dice: “Stiletto pumps in the club…”, lo que inspiró el nombre y estilo del challenge. Este fragmento se volvió tendencia en TikTok, donde usuarias (y algunos usuarios) empezaron a bailar y caminar con stilettos, sincronizados con la canción.

También se cuenta que este reto se ha hecho viral en las redes sociales, al tratar de recrear la famosa pose en el video musical de Nicki Minaj “High School”.