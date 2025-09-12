Influencer Tammy Parra es criticada por apoyar a víctimas de explosión de pipa en Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

Influencer Tammy Parra. Foto: Getty

La influencer Tammy Parra fue criticada luego de que publicó en sus redes sociales la forma en que ayudó a familiares de las víctimas de la explosión de una pipa en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre, donde ya se registraron al menos 10 muertos.

La joven comenzó su actividad el jueves, donde quiso ir a un punto donde estaban parte de las víctimas, pero en una historia en Instagram destacó que era en otro lado, “Cambio de planes, trasladaron a los afectados al Hospital General de Iztapalapa”.

Fue así que tomó otro camino, junto con las bebidas y alimentos que tenía para repartir, lo cual también compartió en su red social. Así finalmente llegó al lugar y se puso a documentar parte de lo que ahí se vivía.

Críticas contra la influencer Tammy Parra

Este tipo de situaciones comenzó a generar incomodidad en redes sociales, pues aunque hubo algunos comentarios que aplaudieron su labor, también hubo demasiadas críticas hacia la influencer Tammy Parra.

El tema de la monetización de su contenido fue una de las situaciones que más comentaron los usuarios, pues daban a entender que su ayuda se vería mejor sino se valiera de eso para aumentar la visibilidad de sus publicaciones.

Respuesta de la influencer

“Quien no vive para servir, no sirve para vivir”, así tituló un video este viernes la joven, donde mostró cómo armó una de las mesas para poner los alimentos que se iban a regalar. Además, se puede ver a la influencer la forma en que sirvió bebidas y comida a las personas que así lo requerían.

¿Cómo ayudar?

Esta fue la pregunta que añadió a su video, donde destacó que “En segundos, todo puede cambiar. No son números, es una abuela, una hija, un padre, una madre…”. Así Tammy Parra puso tres formas con las que otras personas se pueden sumar a las tareas de apoyo:

Donar en los centros de acopio material de curación y apósitos, antisépticos y limpieza, así como de protección e higiene. O bien, donando sangre en los hospitales

Compartir información verificada para localizar a familiares y apoyar a víctimas

Y apoyar con cobijas, ropa para frío y lluvia a las familias afectadas que se encuentran afuera de los hospitales, esperando noticias sobre sus seres queridos.

¿Quién es Tammy Parra?

La la influencer Tammy Parra es originaria de Guadalajara, Jalisco, y tiene 23 años, se hizo famosa con video en TikTok e Instagram. Actualmente es fundadora de Tammy Lashes, una tienda web donde se pueden adquirir productos de belleza como un suero para pestañas, una máscara de pestañas y un dúo suero + máscara.

Cuando fue adquiriendo fama, la joven se relacionó con marcas como Shein y Mac Cosmetics. En el año de 2022 se llevó el premio a la Instagramer del año en los Socialiteen Awards.