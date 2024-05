¡No fue amor de tres! Ingrid Coronado rompe el silencio y aclara si le bajó el novio a Claudia Lizaldi

Ingrid Coronado dice que no le “bajó” el novio a Claudia Lizaldi. Foto: Cuartoscuro

Ingrid Coronado rompió el silencio sobre los señalamientos sobre, supuestamente, haberle “robado” el novio a Claudia Lizaldi. Aseguró que tienen las pruebas necesarias para desmentir rumores y acusaciones.

“De cualquier cosa que se me acuse yo tengo, no solamente la conciencia tranquila, sino que tengo las pruebas de lo que se está diciendo de mí no es verdad”

En medio de la polémica, la presentadora aseguró que su relación comenzó meses después del rompimiento de Germán, su actual pareja, con Lizaldi. Además, hizo una pequeña crónica de cómo comenzó su romance con el escritor.

“En septiembre él cortó con Claudia, pasó septiembre, octubre y noviembre, en diciembre yo recibo un mensaje por parte de Verónica del Castillo para decirme que quería presentarme un amigo suyo. Cuando me dijo su nombre, lo primero que dije fue ‘pero no es el novio de Claudia’ y me dijo ‘no, ya cortaron’”.

La ex del fallecido Fernando del Solar aseguró que, al no tener compromiso ninguno de los dos, decidieron darse la oportunidad de conocerse y, posteriormente, hacerse novios.

“En ese momento ni Germán ni yo teníamos pareja, los dos estábamos solteros. Por lo tanto, nos quisimos dar la oportunidad de conocernos. Nos estuvimos conociendo hasta que nos hicimos novios”

Durante un encuentro con medios, entre ellos, el programa “Sale el Sol”, la presentadora aseguró que, tras ser captados por un paparazzi, decidió aclarar a Claudia Lizaldi que ella no había sido la razón de su ruptura con el escritor.

“Nos hicieron un paparazzi saliendo del cine, él, mis hijos y a mí, y revelaron su nombre, su cuenta de Instagram, su fotografía. Lo cual fue una falta de respeto, yo les había pedido que no lo hicieran porque no está nada padre que ella crea que cortó con Germán por mí. Ellos tuvieron sus situaciones y yo no tuve nada que ver con eso”.

Además, afirmó que compartió con Claudia Lizaldi las fechas de cómo fue surgiendo el romance con Germán. Incluso, afirmó que le desea lo mejor a la también presentadora.

“Le mandé el pantallazo del mensaje de Verónica con la fecha, el pantallazo del primer mensaje de Germán hacia mí. Yo a Claudia le deseo lo mejor, tan es así que, en la primera persona que pensé fue en ella y, por es,o a ella le mandé el mensaje”.

Finalmente, Ingrid Coronado pidió respeto a la privacidad de ella y su novio, así como a su romance.