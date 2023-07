“Es penosa”: Ingrid Coronado habla del supuesto maltrato a Fernando del Solar a manos de Anna Ferro

Ingrid Coronado habló del supuesto maltrato a Fernando del Solar. Foto: Cuartoscuro

Ingrid Coronado consideró una situación “penosa” el supuesto maltrato que sufrió Fernando del Solar, su expareja, a manos de Anna Ferro, la última pareja del conductor. Sin embargo, la famosa aseguró que no podía opinar más, pues no es algo que ella hubiera presenciado.

“Yo no puedo hablar de algo que no vi. Esta situación me parece que es penosa”, señaló Ingrid Coronado.

En entrevista con Sale el Sol, la conductora, que fue señalada de haber abandonado a Fernando del Solar, aseguró que sus hijos le llegaron a comentar algunas actitudes, aunque reiteró que no buscaba que Anna Ferro fuera blanco de las críticas que, en su momento, se hicieron contra ella.

“Mis hijos me contaron algunas cosas, pero no me interesa que los que me atacaron a mí, ahora la ataquen a ella. Podría yo decir muchas cosas… Si yo quisiera hacer daño, tendría mucho material”, enfatizó Ingrid Coronado.

Ingrid Coronado anuncia juicio contra Anna Ferro

En la misma entrevista, Ingrid Coronado anunció que ante la negativa de Anna Ferro de abandonar el departamento en Morelos que habitaba junto a Fernando del Solar, y que está a nombre de la conductora, dará inicio un juicio que, dijo, terminará ganando.

“Yo todavía no empiezo, estaba esperando que ella me lo entregara de buena voluntad y creo que es algo que no va a suceder. Ese departamento no hay manera, que se lo quede nadie más. Aquí lo único que perderíamos en un juicio es tiempo y dinero y me parece triste que ella esté dispuesta”, dijo Ingrid Coronado.

La presentadora, que, aseguró, hubo una campaña en su contra hace unos años, enfatizó que buscó recuperar el departamento por las buenas para proteger el patrimonio de Luciano y Paolo, hijos que tuvo el conductor argentino con Ingrid Coronado.

“Intenté por las buenas, pero sus abogados jamás han aparecido, ella tampoco responde y no tengo otra opción más que proteger el patrimonio de mis hijos… No es un departamento que esté en disputa, yo no estoy peleando nada. Ese departamento está a mi nombre, en un fideicomiso, y ha estado, la mitad a mi nombre, todos estos años. Ella ha estado habitando un departamento de la ex. Yo hubiera pensado que cuando lo supiera diera ‘yo no quiero estar ahí’”.