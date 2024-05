“Inmaculada”, Sydney Sweeney confiesa cómo nació la idea de esta cinta de terror

Protagonistas de “Inmaculada” están en CDMX. Foto: AFP

La estrella de Hollywood, Sydney Sweeney, se encuentra en la CDMX para presentar su nueva película de terror “Inmaculada”, un proyecto que desde que estaba en la prepa, hace 10 años, tenía en mente.

Tras hacer el casting para una cinta de horror, que nunca se realizó, la idea de que una monja protagonizara un filme de este género se quedó en la mente de la actriz de 26 años.

En 2022 se puso en contacto con el director Michael Mohan y los dos desarrollaron el proyecto de “Inmaculada”.

Sydney Sweeney y Álvaro Monte presentaron “Inmaculada” en la CDMX

Sydney Sweeney y Álvaro Morte ofrecieron una conferencia de prensa en el hotel Four Seasons de la CDMX para hablar sobre esta película que llegará a cines en México el 30 de mayo.

La actriz compartió, que desde hace 10 años, tenía en mente hacer una película de terror y que la protagonista fuera una monja.

“La idea la tengo desde que estaba en la prepa, tuvimos que hacer algunos cambios, como la locación, para darle a Inmaculada mayores valores de producción”, dijo Sidney en conferencia de prensa.

En la historia de terror y suspenso, la actriz interpreta a Cecilia, una monja devota que llega a un convento en la campiña italiana en busca de la consagración espiritual, experiencia que se transformará para ella en una pesadilla.

“Creo que la película tiene muchos elementos que pueden volverla un clásico, está filmada hermosamente, Álvaro es absolutamente increíble en la película, estoy agradecida de que esté en este filme conmigo”. Sidney Sweeney

La actriz de “Euforia” agregó que usaron elementos de filmes de terror, como sustos repentinos para generar cierta nostalgia.

Álvaro Morte debuta en el cine de horror

Álvaro Morte, actor español que dio vida a “El Profesor” en la serie de Netflix, “La casa de papel”, ahora interpreta al Padre Sal Tedeschi, una de las figuras clave con las que Cecilia cruzará caminos tras su inesperado embarazo. Un personaje completamente diferente a todos los que ha hecho el español, a lo largo de dos décadas de trayectoria.

El actor confesó, que en lo personal, no es fan de las películas terror, pero considera que este filme producido por Sydney Sweeney puede dar pie a una conversación.

“Cuando me llegó el guion fue como ‘por favor, ¿una película de terror?’ y lo leí y no diría que me divertí, pero me di cuenta de que la película no era sólo entretenimiento sino que estaba poniendo sobre la mesa temas que creo que actualmente es necesario hablar”, dijo el protagonista de “Inmaculada”.

“La historia se desarrolla en un convento, en un mundo lleno de mujeres controlado por un solo hombre, incluso los hombres controlan el cuerpo de las mujeres”. Álvaro Morte.

Morte reveló, que para “aligerar” el ambiente todos trataban de hacer bromas, contar chistes y disfrutar cada momento en el set.

“Fue muy divertido, nos reíamos mucho, creo que es la forma de hacer un balance cuando haces una cinta de horror (…), todos tratábamos de formar una ambiente más sencillo”, dijo Álvaro Morte.

¿De qué trata “Inmaculada”?

Sweeney da vida a Cecilia, la protagonista de “Inmaculada”, una mujer devota, que se embarca en un retiro para buscar su consagración espiritual.

Al llegar al convento, en las afueras de la provincia italiana, descubrirá que la presencia de Dios no es la única que habita en los pasillos, pues además de los terroríficos sucesos, un misterioso embarazo termina siendo considerado como un milagro.

Con el paso del tiempo, descubrirá que puede que este no se trate de una bendición, y que, por lo contrario, ahora su vida podría estar siendo acechada por una profunda oscuridad.