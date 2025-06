Jorge Alberto Cavazos Arizpe, arzobispo de San Luis Potosí no quiere a Marilyn Manson en la FENAPO 2025. Ante algunos medios de comunicación, manifestó su inconformidad, debido a que se trata de una fiesta que surge de lo religioso, indicó.

Además, el prelado comentó que envió una carta al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, para pedirle que Marilyn Manson no se presente en dicho evento.

El arzobispo de San Luis Potosí no quiere a Marilyn Manson por que es una persona que se burla de las creencias y la fe. Y este tipo de actos incitarían al mal:

“Al burlarse, también se burla de la persona. De alguna manera se le puede incitar, no sé más de esa persona. Sí ubicamos que eso mismo atraía para situaciones del mal, y como iglesia, unidos a Cristo el señor, no podemos nosotros propiciar ninguna insinuación del mal. Es algo que nos inquieta, que nos entristece”

Jorge Alberto Cavazos Arizpe destaca que esta fiesta surge del Santo San Luis y al surgir de lo religioso se han hecho cosas bonitas, han traído cantantes, han puesto la feria, es una convivencia familiar, así lo comentó.

Luego de que trascendiera que el arzobispo de San Luis Potosí no quiere a Marilyn Manson en la FENAPO 2025, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona señaló que la postura de Jorge Alberto Cavazos Arizpe y la carta que le envió sólo se trata de una polémica.

“Quién no quiera, no va a ir y punto. ¿Para qué hacer tanta polémica, para qué enviar cartas? Yo me iba a quedar callado, si me manda una carta, pues bueno, yo respeto la postura, pero me quedo callado ¿para qué exhibo que recibo una carta?”

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí