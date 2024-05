¡Celebran sus 42 con todo y pastel! Integrantes de Timbiriche festejan un año más de su creación

Los integrantes de Timbiriche emocionaron a sus fans con el festejo de los 42 años de su creación en medio de los rumores de su nuevo reencuentro que podría ocurrir en 2025.

Cinco de los integrantes que formaron parte de la alineación de Timbiriche presumieron la celebración en redes sociales. En la foto se ven muy sonrientes Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Alix Bauer.

Timbiriche fue una banda de pop en español que surgió en los años 80 cuando sus integrantes eran menores de edad. Como parte de los festejos de sus 42 años contaron con un pastel alusivo que presumieron en redes sociales.

Diego Schoening agregó unas palabras por el aniversario en su cuenta de Instagram:

“42 años se leen y se dicen fácil… pero lo único que puedo pensar y sobre todo sentir… es un profundo agradecimiento a Dios que me puso en ese camino, no sólo en mi carrera y en mi vida, si no a mis 7 hermanos con los que crecí, aprendí y seguiré aprendiendo de ellos, gracias, gracias, gracias (…) Lo mejor está por venir”