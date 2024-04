Interpol en Zócalo CDMX 2024: quién es la banda que se presentará en la Ciudad de México y cuáles son sus canciones

Interpol se presentarán en la Ciudad de México. Foto: GettyImage

Interpol actuará en un concierto masivo en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 20 de abril a las 19:00 horas donde se podrán escuchar éxitos como “No I In Threesome”.

La banda originaria de Nueva York se formó en 1997 siendo un referente de la música rock e indie rock y ha lanzado sietes discos de estudio.

¿Quién es Interpol y de dónde es el grupo que se presentará en el Zócalo de CDMX 2024?

Interpol es una banda de rock e indie rock estadounidense de Manhattan, Nueva York, formada en 1997. Su formación original consistía en Paul Banks (voz, guitarra rítmica), Daniel Kessler (guitarra principal, voz), Carlos Dengler (bajo, teclados) y Greg Drudy (batería, percusión).

Drudy dejó la banda en 2000 y lo reemplazó Sam Fogarino. En 2010, poco después de finalizar la grabación del cuarto álbum de la banda, Dengler se fue para perseguir proyectos personales, lo que resultó en que Banks se convirtiera en el bajista de la banda.

Interpol es una de las bandas asociadas con la escena de música independiente de la ciudad de Nueva York y uno de varios grupos que surgieron del renacimiento post-punk de los años 2000, como The Strokes.

La discografía de Interpol y sus éxitos

El álbum debut de Interpol, “Turn On the Bright Lights“, se lanzó en 2002 y la crítica lo aclamó, llegando a posicionarse como uno de los mejores álbumes de ese año.

​Los discos posteriores “Antics” de 2004, donde se desprendieron los éxitos “Evil”, “Slow hands” y “Our Love to Admire” de 2007 les trajo un mayor éxito crítico y comercial, de donde salió “Rest my chemistry” y “No I in treesome” La banda lanzó su cuarto álbum homónimo en 2010.

Estuvieron en pausa desde 2011 hasta 2012 mientras se enfocaban en otros proyectos.​ Su quinto álbum de estudio, “El Pintor“, se lanzó en 2014.

En 2017, la banda se embarcó en una gira de aniversario para “Turn On the Bright Lights“, presentando el álbum en vivo en su totalidad. El sexto álbum, “Marauder”, fue lanzado en 2018 y el EP “A Fine Mess” se publicó en 2019. Y para 2022 sacaron “The Other Side of Make-Believe”.