Intocable, Lila Downs y Majo Aguilar se presentarán en “México Canta”: todos los artistas invitados

Los artistas que estarán en “Mexico Canta”. Foto: Getty Images

Durante la conferencia matutina del 8 de agosto, el Gobierno de México presentó oficialmente el cartel de artistas que participarán en las semifinales y la gran final del concurso musical México Canta, una iniciativa cultural impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum.

Mexico Canta es un concurso binacional impulsado por el Gobierno de México y la Secretaría de Cultura en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música, que promueve nuevas narrativas musicales pero sin hacer apología de la violencia y se encarga de fortalecer géneros tradicionales y emergentes.

El anuncio, realizado como parte del bloque cultural de la mañanera, detalló que cada domingo, a partir del 17 de agosto, el programa contará con conciertos gratuitos de artistas reconocidos, quienes acompañarán a los participantes semifinalistas en transmisiones en vivo.

Entre los nombres confirmados destacan Lila Downs, Majo Aguilar, Camila Fernández, Vivir Quintana, Horóscopos de Durango y Grupo Intocable, que cerrará la primera edición del certamen el próximo 5 de octubre.

Fechas y artistas confirmados de “México Canta”

Las presentaciones se transmitirán todos los domingos de 19:00 a 21:00 horas, en medios públicos y plataformas digitales. Esta es la cartelera completa:

17 de agosto – Horóscopos de Durango

24 de agosto – Majo Aguilar

31 de agosto – Legado de Grandeza

7 de septiembre – Vivir Quintana

14 de septiembre – Camila Fernández

21 de septiembre – Lila Downs con la Banda Femenil Mujeres del Viento Florido

28 de septiembre – La Arrolladora Banda El Limón, Regina Orozco y La Sonora Santanera

5 de octubre – Grupo Intocable (gran final)

La gran final de este evento será el 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la CDMX, un lugar elegido por su importancia histórica en la música popular, ya que ha sido parte importante de grandes figuras del entretenimiento.

Una alternativa musical con sentido social

México Canta no sólo busca descubrir y proyectar nuevas voces del país, sino también fortalecer el tejido social a través de la música. Las canciones presentadas deben estar libres de mensajes violentos, narcocultura o discriminación, con énfasis en letras que hablen de amor, esperanza, comunidad y orgullo regional.

La propuesta forma parte de una serie de estrategias culturales del nuevo gobierno para ofrecer contenidos positivos y accesibles a la población, con énfasis en los jóvenes y las familias.

Intocable también se suma a causa migrante

Además de presentarse en la gran final, el grupo Intocable colaborará con el Gobierno federal en una serie de acciones dirigidas a apoyar a comunidades migrantes en Estados Unidos.

Esta alianza busca acompañar con música y presencia cultural a los mexicanos que atraviesan momentos difíciles fuera del país.

Incluso compartieron su nuevo tema “Estamos todos”, una canción inédita dedicada a los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos.