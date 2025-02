GENERANDO AUDIO...

Irina Baeva quiere la nacionalidad mexicana. Foto: Cuartoscuro

Irina Baeva anunció que buscará obtener la nacionalidad mexicana. A través de un video que colocó en sus redes sociales, la actriz, de origen ruso, dijo que comenzará con los trámites necesarios.

De acuerdo con la actriz, el recibimiento que tuvo en nuestro país la motivo a tramitar la nacionalidad.

“Porque me abrazaste, porque me has dado lo mejor de ti, por tu gente, porque te quiero. Por eso, hoy he decidido ser parte de México. Hoy he decidido realizar trámites necesarios para ser mexicana. Muchas gracias”, dijo la actriz en su video.

En el video, además de verse a Irina Baeva portando un suéter rojo, también se aprecia la bandera de México, así como zonas emblemáticas como Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, la Basílica de Guadalupe y la plancha del Zócalo capitalino.

Después de su anuncio, en la cuenta de la actriz se restringieron los comentarios, por lo que son pocos los que se pueden leer. Todos ellos muestran apoyo hacia la decisión de Irina de convertirse en mexicana.

¿Quién es Irina Baeva?

Irina Baeva es una actriz que llegó a México procedente de suelo ruso. La famosa nació en Moscú, Rusia, el 25 de octubre de 1992. En 2012, la famosa llegó a territorio azteca para cumplir el sueño de ser actriz.

Su primera oportunidad en la pantalla chica fue en 2014, dos años después de su llegada a México. Irina Baeva fue parte del elenco de la telenovela “Muchacha italiana viene a casarse”.

Sin embargo, su primer protagónico fue en 2016 con el melodrama “Vino el amor”, junto a Gabriel Soto, con quien inició un romance en medio de la polémica, pues el famoso estaba casado con Geraldine Bazán.

A lo largo de su carrera, Irina Baeva ha sido parte de importantes proyectos y puestas en escena, como “Aventurera”. Sin embargo, su actuación como Elena Tejero no fue del gusto del público y le valió varias críticas.