La actriz Irina Baeva confirmó que su separación con Gabriel Soto se debió a infidelidades por parte del actor. Además, afirmó que durante la relación vivió distintos tipos de violencia no física. La declaración ocurrió durante una entrevista en el programa “Montse & Joe”, transmitido por Unicable.

Tras casi seis años juntos, Irina Baeva y Gabriel Soto concluyeron su relación en 2024. Aunque en su momento circularon rumores de infidelidad, fue hasta ahora que la actriz rompió el silencio y confirmó lo ocurrido.

La actriz optó por no ofrecer más detalles, al considerar que “ya todo estaba contado”.

“La verdad creo que yo en mi ingenuidad muchas veces analizo mucho las cosas, las interiorizo mucho, pero no me gusta externarlo. La única razón por la cual se terminó mi relación pasada, fueron las infidelidades”.

En la misma entrevista, la “aventurera” explicó que, con el paso del tiempo, pudo reconocer que vivieron distintos tipos de violencia en su relación.

“Hoy volteo a ver y sí puedo decir lo que hasta el año pasado viví varios tipos de violencia de los que ni cuenta me daba. No física, gracias a Dios. Creo que me di cuenta a tiempo”.

Irina Baeva